У Львові 15 грудня засудили за сутнерство директора салону краси Wolf Fox Андрія Балабуха та його спільників – Катерину та Ярослава Залівських. Зловмисники наймали дівчат, які надавали сексуальні послуги за гроші у львівських орендованих квартирах.

Усі члени злочинної групи мали різні повноваження. Клієнтів для повій вони шукали в інтернеті. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як зловмисники займались сутенерством

У Львові в травні 2019 року директор салону краси Wolf Fox, що розташований на вулиці Варшавській, Андрій Балабух разом зі своїми знайомими Катериною та Ярославом Залівськими розпочали займатись сутенерством.

Кожен учасник злочинної групи мав свої повноваження. Балабух та Залівська, наприклад, утримували 2 квартири у Львові. Саме там повії надавали сексуальні послуги своїм клієнтам.

Чоловіків, які готові платити за секс, зловмисники шукали на сайтах lvov.ukrgo та на lviv.relaxportal.biz, який наразі вже недоступний.

Клієнти мали можливість замовляти дівчат до себе додому або ж приїжджати орендовані сутенерами квартири.

За матеріалами слідства, один з клієнтів, наприклад, замовляв повію у готель "Варшава", що в Малехові.

Залівський особисто привозив дівчат легкої поведінки до клієнтів. Потім він їх забирав.

Кожній повії платили від 2 до 2,7 тисячі гривень за годину "роботи".

Оплату за секс-послуги клієнти надсилали на банківські картки.

Поліція викрила сутенерів у листопаді 2019 року.

Який вирок виніс суд

Зловмисники повністю визнали свою провину під час судового засідання, яке відбулось 15 грудня 2020 року. Сутенери просили суд їх суворо не карати.

Суддя Шевченківського райсуду Ірина Зима врахувала щире каяття Балабуха і Залівських. Також свою роль зіграло й те, що підсудні раніше не були судимі та мають неповнолітніх дітей і позитивні відгуки від сусідів.

Суддя звільнила зловмисників від покарання з іспитовим терміном 2 роки.