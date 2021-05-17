У Львові судитимуть СБУшника, який повернув арештовану ювелірку на 8 мільйонів гривень

Слідчі ДБР завершили проводити досудове розслідування. Співробітника СБУ звинувачують у привласненні арештованих ювелірних виробів.
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Ювелірку арештували ще у 2018 році
- За матеріалами слідства, у листопаді 2018 року в Міжнародному аеропорті "Львів" затримали чоловіка, який намагався незаконно перевезти понад 24 кілограми ювелірних виробів.
- Тоді співробітники СБУ вилучили усе золото та срібло.
- Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідчі хотіли встановити, чи сприяли митники у незаконному переміщенні ювелірки.
- Наприкінці 2018 року один з львівських райсудів наклав на вироби арешт.
- Вже у січні 2019 року один зі слідчих СБУ отримав тимчасовий доступ до ювелірки для проведення судових експертиз.
- Проте 14 січня 2019 року правоохоронець незаконно повернув арештовані вироби власнику.
- Загальна вартість ювелірки у брухті становить понад 8,65 мільйона гривень.
Чоловік намагався провести 24 кілограми ювелірних виробів / Фото ДБР
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Слідчі скерували обвинувальний акт до суду
Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Слідчого в особливо важливих справах одного з відділень Управління СБУ Львівщини звинувачують у перевищенні службових повноважень. Якщо провину правоохоронця доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.
Також раніше слідчі СБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, у якого вилучили ювелірні вироби. Його звинувачують у "незаконних діях щодо майна, на яке наклали арешт". Зловмиснику може загрожувати до 3 років за ґратами.
На ювелірку наклали арешт/ Фото ДБР
Співробітник СБУ повернув вибори власнику / Фото ДБР
Невдовзі відбудеться судове засідання / Фото ДБР