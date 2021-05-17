У Львові судитимуть СБУшника, який повернув арештовану ювелірку на 8 мільйонів гривень

Слідчі ДБР завершили проводити досудове розслідування. Співробітника СБУ звинувачують у привласненні арештованих ювелірних виробів.

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Ювелірку арештували ще у 2018 році

За матеріалами слідства, у листопаді 2018 року в Міжнародному аеропорті "Львів" затримали чоловіка, який намагався незаконно перевезти понад 24 кілограми ювелірних виробів.

Тоді співробітники СБУ вилучили усе золото та срібло.

Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідчі хотіли встановити, чи сприяли митники у незаконному переміщенні ювелірки.

Наприкінці 2018 року один з львівських райсудів наклав на вироби арешт.

Вже у січні 2019 року один зі слідчих СБУ отримав тимчасовий доступ до ювелірки для проведення судових експертиз.

Проте 14 січня 2019 року правоохоронець незаконно повернув арештовані вироби власнику.

Загальна вартість ювелірки у брухті становить понад 8,65 мільйона гривень.



Чоловік намагався провести 24 кілограми ювелірних виробів / Фото ДБР

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Слідчі скерували обвинувальний акт до суду

Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Слідчого в особливо важливих справах одного з відділень Управління СБУ Львівщини звинувачують у перевищенні службових повноважень. Якщо провину правоохоронця доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Також раніше слідчі СБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, у якого вилучили ювелірні вироби. Його звинувачують у "незаконних діях щодо майна, на яке наклали арешт". Зловмиснику може загрожувати до 3 років за ґратами.



На ювелірку наклали арешт/ Фото ДБР



Співробітник СБУ повернув вибори власнику / Фото ДБР



Невдовзі відбудеться судове засідання / Фото ДБР