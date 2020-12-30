У церкві Святого Духа в районі Левандівка у Львові священник оголосив храм приватною власністю і встановив нові замки. Під час переходу церкви до ПЦУ з'ясувалося, що вона таємно приватизована ще у 2009 році.

Церкву Святого Духа у Львові на Левандівці побудували за гроші з пожертвувань вірян. Однак тепер люди залишилися без храму – місцевий священник оголосив споруду своєю приватною власністю. Про це розповіли на каналі НТА 29 грудня.

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Як виявилося – цілком випадково – під час процедури переходу парафії до структури Православної церкви України, цю культову споруду приватизував місцевий священник ще у 2009 році. Ба більше:

Згодом він переписав її на доньку.

А під час оформлення будинку земельну ділянку біля нього заклав у іпотеку на свого зятя.

Тепер панотець вже відкрито заявив, що церква, у якій він служить, є приватною власністю – і встановив нові замки. Служби там він проводить тільки для тих парафіян, які його підтримують.

Однак більшість людей громади звернулися до суду, щоб той визнав угоду купівлі-продажу церкви неправочинною. Правоохоронці вже займаються досудовим розслідування у кримінальній справі про шахрайство.

До слова, отець-приватизатор відмовився коментувати ситуацію журналістам.

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