У 2021 році у Львові провели оновлену урочисту церемонію з нагоди Дня міста. Усі присутні змогли поринути у 1300 рік – час розквіту Королівства Русі та його столиці Львова.

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У церемонії взяли участь історичні реконструктори

Урочиста церемонія з нагоди Дня Львова розпочалась о 13:00 біля Ратуші. У дійстві взяли учать історичні реконструктори "Ордену Паладинів". Усі присутні змогли поринути у давні часи й побачити вершників, лицарів, знаменоносця й навіть короля та королеву.

Під час почесної варти лицарі передали міському голові Львова Андрієві Садовому ключ від міста.

765 років минуло з того дня, як на карті світу засіяла зірка міста Львова. Сьогодні наші лицарі згадали нам нашу славну історію, яку завжди нам треба знати. Історія Львова, історія України – це завжди історія перемоги,

– зазначив мер.

Садовий розповів, що сьогодні слід згадати лицарів сучасної доби – українських військових, які боронять кордони нашої держави. Мер додав, що 5 травня з нагоди Дня міста у Львові вулиця, яка з'єднує Городоцьку та Шевченка, отримала нову назву. Її назвали вулицею Захисників України.

Також Садовий згадав про медиків, які борються з пандемією коронавірусу.

"Особливо велика подяка сьогодні спільноті медиків, які борються за наше життя. Також рішенням сесії міської ради звання "Почесний громадянин міста Львова" цьогоріч присуджено медичній спільноті Львова", – додав міський голова.

Дивіться відео урочистої церемонії почесної варти у Львові:

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У Львові цьогоріч не проводили гучних святкувань

Садовий розповів, що багато років у Львові була традиція з нагоди Дня міста влаштовувати великий парад, святкування та урочисте засідання сесії міської ради. Проте пандемія все змінила. Та все ж, за словами мера, любов львів'ян до свого міста залишилась.

"Я сьогодні хочу побажати всім, щоб ми у цей складний час завжди мали мудрість Митрополита Андрея Шептицького, щоб ми мали сміливість, яку мав захисник та патрон нашого міста святий Юрій. Бажаю усім добра, багато гараздів, процвітання. Слава місту Львову! Слава Україні!", – підсумував Садовий.

Опісля привітання міського голови завідувачка центру терапії лікарні швидкої допомоги Львова Марта Сайко та виконувач обов'язків командира 80 окремої десантно-штурмової бригади Віктор Гуршал підняли прапор Львова на штандарті. Після цього усі присутні заспівали Гімн України.

Дивіться фото урочистої церемонії з нагоди Дня Львова / Фото Маркіяна Лисейка

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Церемонія повернула присутніх у 1300 рік

У 2021 році у Львові провели церемонію, яку створили за найкращими європейськими зразками стилізованих історичних урочистих подій. Вона звернула увагу усіх присутніх на 1300 рік. Дійство підкреслило спадковість державотворення від часів Королівства Русі. 1300 рік був золотим віком для цієї середньовічної держави, столицею якої на той час був Львів.

До концепції створення нової церемонії долучилися військово-історичний клуб "Орден Паладинів", що діє при громадській організації "Спілка молоді "Нове покоління", громадські діячі та історики.

Відсьогодні кожен День міста ми будемо святкувати урочистим церемоніалом почесної варти. Ми хочемо цим церемоніалом відродити традицію і подвигнути мешканців пам'ятати про те, що ми походимо з королівської держави, відтак маємо бути гідними нащадками наших предків,

– зазначила директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

У церемонії почесної варти брали участь лицарі, які є чинними військовими й учасниками бойових дій. За словами Бунди, у 1300 роки Львів захищали лицарі, а зараз нашу країну боронять українські захисники.