У Львові вже стало традицією вдягати вишиванки на скульптури античних богів на площі Ринок. Вона зберігається у місті протягом 10 років.

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Скульптури античних богів та левів одягнули у вишиванки

У Львові з нагоди Дня Вишиванки працівники міського управління внутрішньої політики скульптури одягли у вишиванки чотирьох античних богів на площі Ринок. Амфітріту та Діану вбрали у вишиті сукні, а Адоніса та Нептуна – у сорочки та джинсові шорти. На обличчях скульптур також красуються вишиті маски.

Щоб одягти вишиванки на скульптури залучили крани. Традиційно, їх підготувала ТМ "Скиба". Сорочки для античних богів вишили у традиційних українських мотивах. На вбрання для кожної скульптури витратили близько 15 метрів тканини.

Також у вишиванку вбрали найбільшого лева в місті, котрого встановили до 100-річчя ЗУНР. Сорочку на нього одягали працівники управління молодіжної політики міста та студентська рада Львова.

Скульптури античних богів у вишитих сорочках стоятимуть у Львові не лише сьогодні. Помилуватися ними можна буде впродовж тижня.

Дивіться фото, як у Львові одягли у вишиванки скульптури на площі Ринок / Фото Олександра Мазуренка

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Львів'яни також вбралися у вишиванки

На площі Ринок можна зустріти не лише скульптур у вишитих сорочках. Багато львів'ян також з нагоди свята вбралися у вишиванки. Деякі сорочки з цікавим орнаментом дісталися у спадок, а інші – сучасні та яскраві.

Водії міського громадського транспорту теж не відстають. З нагоди Дня вишиванки вони вийшли на роботу у вишитих сорочках.

Цьогоріч Міжнародний день вишиванки відзначають уп'ятнадцяте. Водії АТП № 1 вже традиційно приєднуються до святкування і виходять на роботу у вишитих сорочках,

– розповів директор ЛК АТП № 1 Орест Хамула.

Окрім того, День вишиванки святкує мер Львова Андрій Садовий разом зі своєю родиною. Він на своїй фейсбук-сторінці, опублікував чарівну світлину, на якій разом із синами позує у вишитій сорочці, створеній руками бабусі.

"Попереду складний робочий день, але ось одягнули вишиванки і якось так добре і святково стало. Ці сорочки вишила наша бабуся. Такі речі особливо цінні", – підписав фото міський голова.