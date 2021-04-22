У Львові на території Музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького" трапилась пожежа: фото і відео
У Львові на території Музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" 22 квітня трапилась пожежа. Вогонь гасили 42 надзвичайники.
Джерело:ДСНС Львівщини
Музей-меморіал розташований на вулиці Степана Бандери, 1. Пожежа виникла близько 15:42.
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Пожежа виникла в котельні
- Близько 15:42 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на території Музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького". Полум'я спалахнуло в котельні.
- На місце подій негайно виїхали рятувальники.
- Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору.
- Надзвичайникам вдалось локалізувати пожежу о 16:21, а повністю загасити – о 16:45.
- До ліквідації займання залучили 9 одиниць спецтехніки та 42 рятувальники.
- Внаслідок займання ніхто не постраждав.
- Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.
Дивіться фото пожежі на території музею "Тюрма на Лонцького" / Фото ДСНС
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Через пожежу виникла затримка трамваю №2
За інформацією ZAXID.NET, директор Музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" Руслан Забілий підтвердив, що у приміщенні котельні виникла пожежа. Він обіцяв прокоментувати ситуацію пізніше.
За інформацією ЛКП "Львівелектротранс", через пожежу на території музею виникла затримка трамваїв №2.
Дивіться відео з місця пожежі:
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