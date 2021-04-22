У Львові на території Музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" 22 квітня трапилась пожежа. Вогонь гасили 42 надзвичайники.

Музей-меморіал розташований на вулиці Степана Бандери, 1. Пожежа виникла близько 15:42.

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Пожежа виникла в котельні

Близько 15:42 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на території Музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького". Полум'я спалахнуло в котельні.

На місце подій негайно виїхали рятувальники.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору.

Надзвичайникам вдалось локалізувати пожежу о 16:21, а повністю загасити – о 16:45.

До ліквідації займання залучили 9 одиниць спецтехніки та 42 рятувальники.

Внаслідок займання ніхто не постраждав.

Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

Дивіться фото пожежі на території музею "Тюрма на Лонцького" / Фото ДСНС

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Через пожежу виникла затримка трамваю №2

За інформацією ZAXID.NET, директор Музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" Руслан Забілий підтвердив, що у приміщенні котельні виникла пожежа. Він обіцяв прокоментувати ситуацію пізніше.

За інформацією ЛКП "Львівелектротранс", через пожежу на території музею виникла затримка трамваїв №2.

Цікаво! Музей-меморіал "Тюрма на Лонцького" розташований у будівлі колишньої тюрми на перехресті вулиць Степана Бандери та Коперника. У ХХ столітті польська, радянська та нацистська влади використовували цю будівлю як політичну в'язницю. З 2009 року тут діє національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів

Дивіться відео з місця пожежі: