У Львові на території Музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького" трапилась пожежа: фото і відео

Джерело:ДСНС Львівщини
У Львові на території Музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" 22 квітня трапилась пожежа. Вогонь гасили 42 надзвичайники.
Музей-меморіал розташований на вулиці Степана Бандери, 1. Пожежа виникла близько 15:42.
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Дивіться фото пожежі на території музею "Тюрма на Лонцького" / Фото ДСНС
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За інформацією ZAXID.NET, директор Музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" Руслан Забілий підтвердив, що у приміщенні котельні виникла пожежа. Він обіцяв прокоментувати ситуацію пізніше.
За інформацією ЛКП "Львівелектротранс", через пожежу на території музею виникла затримка трамваїв №2.Цікаво! Музей-меморіал "Тюрма на Лонцького" розташований у будівлі колишньої тюрми на перехресті вулиць Степана Бандери та Коперника. У ХХ столітті польська, радянська та нацистська влади використовували цю будівлю як політичну в'язницю. З 2009 року тут діє національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів
Дивіться відео з місця пожежі: