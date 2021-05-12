Наразі фахівці намагаються відремонтувати обірвані дроти. У патрульній поліції розповіли, що вони були під напругою.

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У Львові на трамвай обірвались дроти

  • На вулиці Вітовського 12 травня трапився обрив трамвайних дротів.
  • Окрім цього, тут сталася ДТП.
  • У зв'язку з цим рух транспорту наразі ускладнений.
  • У патрульній поліції Львівщини розповіли, що дроти обірвались біля будинку №27.
  • Вони впали прямісінько на трамвай. Відомо, що дроти були під напругою.
  • Трохи далі, біля будинку №30, трапилась ДТП без потерпілих.
  • Тож патрульні просять врахувати це, плануючи свій маршрут, і оминати аварійну ділянку дороги.

У Львові на трамвай обірвались дроти: рух вулицею ускладнений – фото
У Львові на трамвай обірвались дроти / Фото Патрульної поліції Львівщини

У Львові на трамвай обірвались дроти: рух вулицею ускладнений – фото
Водіям радять оминати цю ділянку вулиці / Фото Патрульної поліції Львівщини