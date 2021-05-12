У Львові на трамвай обірвались дроти під напругою: рух вулицею ускладнений – фото

На вулиці Вітовського у Львові 12 травня на трамвай обірвались дроти. Водіїв просять оминати аварійну ділянку дороги, адже рух там дещо ускладнений.

Наразі фахівці намагаються відремонтувати обірвані дроти. У патрульній поліції розповіли, що вони були під напругою.

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У Львові на трамвай обірвались дроти

На вулиці Вітовського 12 травня трапився обрив трамвайних дротів.

Окрім цього, тут сталася ДТП.

У зв'язку з цим рух транспорту наразі ускладнений.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що дроти обірвались біля будинку №27.

Вони впали прямісінько на трамвай. Відомо, що дроти були під напругою.

Трохи далі, біля будинку №30, трапилась ДТП без потерпілих.

Тож патрульні просять врахувати це, плануючи свій маршрут, і оминати аварійну ділянку дороги.

24 канал намагався дізнатись більше інформації щодо обриву дротів на вулиці Вітовського у "Львівелектротранс". Проте в компанії поки не відповідають.



У Львові на трамвай обірвались дроти / Фото Патрульної поліції Львівщини



Водіям радять оминати цю ділянку вулиці / Фото Патрульної поліції Львівщини