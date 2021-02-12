У Львові 11 лютого трапилась ДТП – трамвай збив жінку. Постраждала була водійкою іншого трамваю. Наразі вона перебуває у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вони встановлюють усі обставини аварії. До теми На Львівщині водій збив чоловіка та втік: поліція розшукала зловмисника – фото Як трамвай збив жінку О 6:15 на вулиці Городоцькій 44-річна водійка трамваю, жителька Львова, збила жінку.

Як попередньо встановили правоохоронці, постраждалою виявилась водійка іншого трамваю, також львів'янка віком 56 років.

Внаслідок ДТП жінка отримала травми.

Медики відвезли її до лікарні.

Наразі її діагноз уточнюють лікарі. Що загрожує винній у ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини ДТП.