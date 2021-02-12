У Львові трамвай збив водійку іншого трамваю: поліція проводить розслідування

Джерело:поліція Львівщини
У Львові 11 лютого трапилась ДТП – трамвай збив жінку. Постраждала була водійкою іншого трамваю. Наразі вона перебуває у лікарні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вони встановлюють усі обставини аварії.
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Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини ДТП.