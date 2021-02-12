У Львові трамвай збив водійку іншого трамваю: поліція проводить розслідування

12 лютого 2021 , 11:19
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Джерело:

поліція Львівщини

У Львові 11 лютого трапилась ДТП – трамвай збив жінку. Постраждала була водійкою іншого трамваю. Наразі вона перебуває у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вони встановлюють усі обставини аварії.

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Як трамвай збив жінку

  • О 6:15 на вулиці Городоцькій 44-річна водійка трамваю, жителька Львова, збила жінку.
  • Як попередньо встановили правоохоронці, постраждалою виявилась водійка іншого трамваю, також львів'янка віком 56 років.
  • Внаслідок ДТП жінка отримала травми.
  • Медики відвезли її до лікарні.
  • Наразі її діагноз уточнюють лікарі.

Що загрожує винній у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини ДТП.