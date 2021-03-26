В одному з будинків на вулиці Степана Бандери 25 березня трапилась пожежа. На момент прибуття надзвичайників густий дим заповнив під'їзд. Тож рятувальникам довелось евакуювати 15 людей.

Пожежа трапилась близько 22:55. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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Пожежу гасили близько 30 хвилин

Близько 22:55 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на 1 поверсі 4-поверхового будинку на вулиці Бандери.

До місця події негайно виїхали вогнеборці.

На момент прибуття рятувальників вогонь вже повністю охопив квартиру, а густий дим заповнив під'їзд будинку.

Надзвичайники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору й почали гасити пожежу.

Рятувальники евакуювали з будинку 15 людей.

Вогнеборці локалізували пожежу о 23:23, а о 23:30 – повністю ліквідували.



На вулиці Бандери трапилась пожежа / Фото ДСНС Львівщини

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Пожежники не могли під'їхати до будинку

Внаслідок пожежі вогонь знищив домашні речі на площі 35 квадратних метрів та пошкодив оздоблення фасаду. На щастя, ніхто з людей не травмувався.

Рятувальники не мали можливості під'їхати до будинку, тож, щоб подати воду, їм довелося прокладати магістральну лінію довжиною близько 200 метрів. До ліквідації займання залучили 3 одиниці спецтехніки та 11 надзвичайників. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.



На щастя, ніхто з людей не постраждав / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини