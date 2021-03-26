У Львові трапилась нищівна пожежа: евакуювали 15 людей – фото

Джерело:ДСНС Львівщини
В одному з будинків на вулиці Степана Бандери 25 березня трапилась пожежа. На момент прибуття надзвичайників густий дим заповнив під'їзд. Тож рятувальникам довелось евакуювати 15 людей.
Пожежа трапилась близько 22:55. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
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На вулиці Бандери трапилась пожежа / Фото ДСНС Львівщини
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Внаслідок пожежі вогонь знищив домашні речі на площі 35 квадратних метрів та пошкодив оздоблення фасаду. На щастя, ніхто з людей не травмувався.
Рятувальники не мали можливості під'їхати до будинку, тож, щоб подати воду, їм довелося прокладати магістральну лінію довжиною близько 200 метрів. До ліквідації займання залучили 3 одиниці спецтехніки та 11 надзвичайників. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.
На щастя, ніхто з людей не постраждав / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини