У Львові трапилась пожежа у відділенні "Альфа-Банку": поліція розслідує підпал – фото
У Львові трапилась пожежа у відділенні "Альфа-Банку" / ДСНС Львівщини
У Львові 12 лютого трапилась пожежа в одному з відділень "Альфа-Банку". Правоохоронці підозрюють, що займання виникло внаслідок підпалу.
Джерело:поліція Львівщини
Пожежа трапилась близько 3:00. Загорілось відділення "Альфа-Банку" на вулиці Сихівській.
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Як трапилась пожежа
- Близько 3:00 правоохоронцям надійшло повідомлення від оператора ДСНС.
- Чоловік розповів, що у приміщенні банку на вулиці Сихівські трапилась пожежа.
- На місце виклику приїхали слідчі.
- Як встановили правоохоронці після локалізації пожежі, загиблих та травмованих внаслідок займання не було.
- Проте вогонь пошкодив частину приміщення площею близько 10 квадратних метрів.
У Львові горіло відділення "Альфа-Банку" / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне знищення або пошкодження майна". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 10 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони призначили експертизи. Слідчі встановлюють причини виникнення пожежі.
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