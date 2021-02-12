У Львові 12 лютого трапилась пожежа в одному з відділень "Альфа-Банку". Правоохоронці підозрюють, що займання виникло внаслідок підпалу.

Пожежа трапилась близько 3:00. Загорілось відділення "Альфа-Банку" на вулиці Сихівській. Читайте також На Львівщині вщент згоріла пилорама: фото згарища Як трапилась пожежа Близько 3:00 правоохоронцям надійшло повідомлення від оператора ДСНС.

Чоловік розповів, що у приміщенні банку на вулиці Сихівські трапилась пожежа.

На місце виклику приїхали слідчі.

Як встановили правоохоронці після локалізації пожежі, загиблих та травмованих внаслідок займання не було.

Проте вогонь пошкодив частину приміщення площею близько 10 квадратних метрів.

У Львові горіло відділення "Альфа-Банку" / Фото поліції Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне знищення або пошкодження майна". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 10 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони призначили експертизи. Слідчі встановлюють причини виникнення пожежі. Зверніть увагу! За інформацією ZAXID.NET, у 2018 – 2019 роках у Львові вже було кілька підпалів відділень "Альфа-Банку". Тоді правоохоронці відкрили кримінальні провадження, проте результати їхніх розслідувань наразі невідомі.