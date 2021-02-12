У Львові трапилась пожежа у відділенні "Альфа-Банку": поліція розслідує підпал – фото

Джерело:поліція Львівщини
У Львові 12 лютого трапилась пожежа в одному з відділень "Альфа-Банку". Правоохоронці підозрюють, що займання виникло внаслідок підпалу.
Пожежа трапилась близько 3:00. Загорілось відділення "Альфа-Банку" на вулиці Сихівській.
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У Львові горіло відділення "Альфа-Банку" / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне знищення або пошкодження майна". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 10 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони призначили експертизи. Слідчі встановлюють причини виникнення пожежі.Зверніть увагу! За інформацією ZAXID.NET, у 2018 – 2019 роках у Львові вже було кілька підпалів відділень "Альфа-Банку". Тоді правоохоронці відкрили кримінальні провадження, проте результати їхніх розслідувань наразі невідомі.