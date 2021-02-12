У Львові трапилась пожежа у відділенні "Альфа-Банку": поліція розслідує підпал – фото

12 лютого 2021 , 12:22
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Джерело:

поліція Львівщини

У Львові 12 лютого трапилась пожежа в одному з відділень "Альфа-Банку". Правоохоронці підозрюють, що займання виникло внаслідок підпалу.

Пожежа трапилась близько 3:00. Загорілось відділення "Альфа-Банку" на вулиці Сихівській.

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Як трапилась пожежа

  • Близько 3:00 правоохоронцям надійшло повідомлення від оператора ДСНС.
  • Чоловік розповів, що у приміщенні банку на вулиці Сихівські трапилась пожежа.
  • На місце виклику приїхали слідчі.
  • Як встановили правоохоронці після локалізації пожежі, загиблих та травмованих внаслідок займання не було.
  • Проте вогонь пошкодив частину приміщення площею близько 10 квадратних метрів.


У Львові горіло відділення "Альфа-Банку" / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне знищення або пошкодження майна". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 10 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони призначили експертизи. Слідчі встановлюють причини виникнення пожежі.

Зверніть увагу! За інформацією ZAXID.NET, у 2018 – 2019 роках у Львові вже було кілька підпалів відділень "Альфа-Банку". Тоді правоохоронці відкрили кримінальні провадження, проте результати їхніх розслідувань наразі невідомі.