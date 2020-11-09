У Львові вночі 9 листопада трапилась пожежа на балконі житлового будинку. Власники у той час спокійно спали й ледь не загинули.

Пожежа виникла на вулиці Джерельній близько 1:27. Наразі правоохоронці розслідують причину займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Небайдужі львів’яни зателефонували до пожежників та розповіли, що на другому поверсі триповерхового будинку загорівся балкон.

Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику. Там вони побачили, що квартира вже охоплена димом.

Надзвичайники одягли засоби захисту органів дихання та почали гасити пожежу.

О 01:40 пожежу локалізували, а вже за 2 хвилини пожежники повністю подолали полум’я.

До ліквідації вогню долучились 12 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

У квартирі надзвичайники знайшли 2 людей, які спокійно спали, коли їхня квартира горіла.

Хто постраждав внаслідок пожежі

Надзвичайники розбудили власників квартири та вивели їх на свіже повітря. Також на вулицю вивели ще 4 людей з сусідніх квартир. У ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Проте вогонь знищив речі та балкон квартири.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.