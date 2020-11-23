У Львові 23 листопада трапилась пожежа у п'ятиповерхівці. 58-річна дружина власника квартири знепритомніла і не могла врятуватись від вогню.

Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки. Наразі правоохоронці розслідують обставини виникнення займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. Читайте також На Львівщині трапилась смертельна пожежа: загинув чоловік – фото Як трапилась пожежа Повідомлення про пожежу на вулиці Гашека надійшло надзвичайникам близько 4:16.

Місцеві жителі розповіли, що загорілась квартира на першому поверсі п'ятиповерхівки.

Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику.

У помешканні перебувала дружина власника квартири. 58-річна жінка була без свідомості.

Місцеві жителі до приїзду рятувальників винесли її на свіже повітря, де медики забрали жінку до лікарні.

Пожежа виникла близько 4:16 / Фото ДСНС Львівщини Правоохоронці розслідують обставини пожежі Рятувальники подолали вогонь о 4:28. Внаслідок пожежі у квартирі згоріли речі на площі 0,5 квадратного метра. До ліквідації вогню долучились 10 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у квартирі.

У квартирі знайшли 58-річну жінку без свідомості / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці встановлюють обставини пожежі / Фото ДСНС Львівщини