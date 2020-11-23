У Львові трапилась пожежа: жінка знепритомніла і не могла врятуватись – фото
У Львові 23 листопада трапилась пожежа у п'ятиповерхівці. 58-річна дружина власника квартири знепритомніла і не могла врятуватись від вогню.
Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки. Наразі правоохоронці розслідують обставини виникнення займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Повідомлення про пожежу на вулиці Гашека надійшло надзвичайникам близько 4:16.
- Місцеві жителі розповіли, що загорілась квартира на першому поверсі п'ятиповерхівки.
- Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику.
- У помешканні перебувала дружина власника квартири. 58-річна жінка була без свідомості.
- Місцеві жителі до приїзду рятувальників винесли її на свіже повітря, де медики забрали жінку до лікарні.
Пожежа виникла близько 4:16 / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці розслідують обставини пожежі
Рятувальники подолали вогонь о 4:28. Внаслідок пожежі у квартирі згоріли речі на площі 0,5 квадратного метра.
До ліквідації вогню долучились 10 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.
Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у квартирі.
У квартирі знайшли 58-річну жінку без свідомості / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини пожежі / Фото ДСНС Львівщини
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