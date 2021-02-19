У Львові вранці 19 лютого трапилась бійка зі стріляниною. Правоохоронці затримали двох учасників конфлікту. Один з чоловіків внаслідок події опинився у лікарні.

Інцидент трапився близько 8:00 на вулиці Кульчицької. Правоохоронці проводять розслідування. Цікаво На Львівщині в оселі 52-річного чоловіка правоохоронці вилучили зброю та багато наркотиків: фото Як у Львові трапилась стрілянина Близько 8:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кульчицької між 2 чоловіками відбувається бійка.

Також небайдужа жінка розповіла, що один з учасників конфлікту здійснив кілька пострілів.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчі, оперативники, спецпризначенці, патрульні та співробітники інших служб поліції Львівщини.

На місці події правоохоронці побачили 2 чоловіків, між якими й відбувалась бійка.

У 43-річного львів'янина поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, а в 34-річного чоловіка, також жителя Львова, – ніж.

Усю зброю скерують на експертне дослідження.

Молодший учасник конфлікту потрапив до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та вирішують питання правової кваліфікації події.

Інцидент трапився близько 8:00 / Фото поліції Львівщини

У львів'янина вилучили пристрій для відстрілу гумових куль / Фото поліції Львівщини