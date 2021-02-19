У Львові трапилась стрілянина: один з чоловіків потрапив до лікарні – фото

19 лютого 2021 , 14:23
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Джерело:

поліція Львівщини

У Львові вранці 19 лютого трапилась бійка зі стріляниною. Правоохоронці затримали двох учасників конфлікту. Один з чоловіків внаслідок події опинився у лікарні.

Інцидент трапився близько 8:00 на вулиці Кульчицької. Правоохоронці проводять розслідування.

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Як у Львові трапилась стрілянина

  • Близько 8:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кульчицької між 2 чоловіками відбувається бійка.
  • Також небайдужа жінка розповіла, що один з учасників конфлікту здійснив кілька пострілів.
  • За вказаною адресою негайно виїхали слідчі, оперативники, спецпризначенці, патрульні та співробітники інших служб поліції Львівщини.
  • На місці події правоохоронці побачили 2 чоловіків, між якими й відбувалась бійка.
  • У 43-річного львів'янина поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, а в 34-річного чоловіка, також жителя Львова, – ніж.
  • Усю зброю скерують на експертне дослідження.
  • Молодший учасник конфлікту потрапив до лікарні з тілесними ушкодженнями.
  • Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та вирішують питання правової кваліфікації події.


Інцидент трапився близько 8:00 / Фото поліції Львівщини


У львів'янина вилучили пристрій для відстрілу гумових куль / Фото поліції Львівщини