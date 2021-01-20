У Львові 19 січня трапилась нищівна пожежа – загорілась квартира на третьому поверсі 5-поверхівки. Надзвичайники врятували 6 людей, двоє з яких отруїлись продуктами горіння.

Пожежа виникла близько 16:08 на вулиці Городоцькій. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Близько 16:08 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Городоцькій – загорілась квартира на 3 поверсі 5-поверхівки.

Не гаючи часу, на місце виклику виїхали рятувальники.

Там вони побачили, що з вікна квартири вже вибивалося полум’я.

Вогнеборці одразу одягнули спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та вирушили на пошук джерела загоряння.

Пожежу локалізували о 16:20, а повністю ліквідували о 16:49.



Пожежа виникла близько 16:08 на вулиці Городоцькій / Фото "Твоє місто"

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі вогонь знищив речі на площі 50 квадратних метрів та пошкодив облицювання стін й стелі на площі 100 квадратних метрів.

Проте вогнеборцям вдалось врятувати 6 людей, з яких двоє, власниця та її син, отруїлися продуктами горіння. Жінку у важкому стані відвезли до 8 міської клінічної лікарні, а чоловік від госпіталізації відмовився.

До ліквідації пожежі залучили 15 надзвичайників та 3 одиниці спецтехніки. Обставини події та причина виникнення займання у квартирі встановлюють правоохоронці.



Правоохоронці встановлюють причини та обставини пожежі / Фото "Твоє місто"