У Львові трапилась жахлива пожежа в 5-поверхівці: врятували 6 людей – фото
У Львові 19 січня трапилась нищівна пожежа – загорілась квартира на третьому поверсі 5-поверхівки. Надзвичайники врятували 6 людей, двоє з яких отруїлись продуктами горіння.
Пожежа виникла близько 16:08 на вулиці Городоцькій. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Близько 16:08 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Городоцькій – загорілась квартира на 3 поверсі 5-поверхівки.
- Не гаючи часу, на місце виклику виїхали рятувальники.
- Там вони побачили, що з вікна квартири вже вибивалося полум’я.
- Вогнеборці одразу одягнули спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та вирушили на пошук джерела загоряння.
- Пожежу локалізували о 16:20, а повністю ліквідували о 16:49.
Пожежа виникла близько 16:08 на вулиці Городоцькій / Фото "Твоє місто"
Що постраждало внаслідок пожежі
Внаслідок пожежі вогонь знищив речі на площі 50 квадратних метрів та пошкодив облицювання стін й стелі на площі 100 квадратних метрів.
Проте вогнеборцям вдалось врятувати 6 людей, з яких двоє, власниця та її син, отруїлися продуктами горіння. Жінку у важкому стані відвезли до 8 міської клінічної лікарні, а чоловік від госпіталізації відмовився.
До ліквідації пожежі залучили 15 надзвичайників та 3 одиниці спецтехніки. Обставини події та причина виникнення займання у квартирі встановлюють правоохоронці.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини пожежі / Фото "Твоє місто"
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