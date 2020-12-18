У Львові трапився потужний вибух газу: в будинку обвалилась частина стіни
У Львові 18 грудня трапився потужний вибух газу. Поки відомо лише про 2 травмованих. Наразі надзвичайники евакуюють мешканців будинку
Вибух трапився близько 11:30 на вулиці Ковалевської у районі Підзамче поблизу центру Львова. У квартирі на третьому поверсі вибухнув газ. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Гарячої лінії Львова.
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Що поки відомо про вибух газу на вулиці Ковалевської
- У п’ятницю, 18 грудня, близько 11:30 на вулиці Ковалевської трапився потужний вибух газу в багатоквартирному будинку.
- Внаслідок вибуху обвалилася стіна на третьому поверсі. Наразі відомо лише про двох постраждалих.
- На місце події прибули усі екстрені служби. Зараз надзвичайники евакуюють мешканців будинку.
- У будинку переклили подачу газу та електрики.
- Причину вибуху встановлюють експерти.
Дивіться фото з місця вибуху / Фото ZAXID.NET
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