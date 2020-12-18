У Львові 18 грудня трапився потужний вибух газу. Поки відомо лише про 2 травмованих. Наразі надзвичайники евакуюють мешканців будинку

Вибух трапився близько 11:30 на вулиці Ковалевської у районі Підзамче поблизу центру Львова. У квартирі на третьому поверсі вибухнув газ. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Гарячої лінії Львова. Цікаво На Львівщині потужний вибух газу зруйнував будинок: фото Що поки відомо про вибух газу на вулиці Ковалевської У п’ятницю, 18 грудня, близько 11:30 на вулиці Ковалевської трапився потужний вибух газу в багатоквартирному будинку.

Внаслідок вибуху обвалилася стіна на третьому поверсі. Наразі відомо лише про двох постраждалих.

На місце події прибули усі екстрені служби. Зараз надзвичайники евакуюють мешканців будинку.

У будинку переклили подачу газу та електрики.

Причину вибуху встановлюють експерти. Дивіться фото з місця вибуху / Фото ZAXID.NET Новина доповнюється