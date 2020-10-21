У Львові Перша комунальна ветеринарна клініка ЛКП "Лев" продовжує виїзні акції з безкоштовного чіпування собак. Послугою можуть скористатись усі охочі.

Безкоштовно прочіпувати свого домашнього улюбленця можна буде до кінця жовтня. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ЛКП "Лев".

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Де та коли можна безкоштовно прочіпувати чотирилапих

22 жовтня – вулиця Пасічна, кінцева зупинка трамваю №2 (з 16:30 до 18:30);

23 жовтня – вулиця Чорновола, парк 700-річчя (з 16:30 до 18:30);

24 жовтня – Рясне 1, сквер, вулиця Шевченка, будинок 258 (з 15 до 18);

29 жовтня – Збоїща, на розі вулиць Чигиринська і Творча (біля спортивного комплексу з плавання) (з 16:30 до 18:30);

30 жовтня – Брюховичі, вулиця Курортна, будинок 2 (з 16:30 до 18:30);

31 жовтня – Рясне 2, біля школи №100 (з 15 до 18).

Зверніть увагу! Детальніше з локаціями безкоштовного чіпування собак можна ознайомитись на мапі.



У Львові безкоштовно чіпуватимуть собак / Фото ЛКП "Лев"

Які умови безкоштовного чіпування собак

У ЛКП "Лев" розповіли, що для того, щоб безкоштовно прочіпувати свого собаку потрібно виконати нескладні умови:

чотирилапого повинен супроводжувати його власник;

людині слід мати при собі паспорт та ветпаспорт собаки;

тварина повинна мати дійсну вакцинацію від сказу з відповідною відміткою у ветпаспорті;

також власнику собаки необхідно бути в масці, а для чотирилапого взяти намордник та повідок.

У ЛКП "Лев" зазначили, що для того, щоб процес відбувався швидше, людина може підготувати профіль чотирилапого на сайті. У такому випадку на локації потрібно буде лише ввести чіп та підв'язати його в системі до вже створеного профілю. Таким чином, процедура триватиме не довше ніж 3 хвилини, а спеціалісти встигнуть прочіпувати більшу кількість чотирилапих.