Медики Львівської обласної клінічної лікарні успішно прооперували породілю з вродженою вадою серця. Новонароджений хлопчик Марк з'явився на світ у кардіологічному відділенні медзакладу.

Особливу операцію медики провели на Святвечір, 6 січня. Першу операцію на серце жінка перенесла ще 20 років тому. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської обласної клінічної лікарні.

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Як проходила операція

Хлопчик народився у кардіологічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні.

У нас, у Львівській обласній клінічній лікарні, народилася дитинка. Не подумайте ми не помилилися. Так, у кардіохірургічному відділенні, адже пацієнтка має вроджену ваду серця – Тетрада Фалло,

– повідомили у медзакладі.

Для того, щоб допомогти жінці успішно перенести пологи, у кардіохірургічній операційній працювала велика команда медиків – акушер-гінекологи, анестезіологи, операційні медсестри, неонатологи та молодший медперсонал. Так, на світ з'явився хлопчик Марк вагою 3,44 кілограма.

У 2000 році саме у кардіохірургічному відділенні обласної лікарні пацієнтці вже проводили операцію з радикальної корекції серцевої вади. Тоді команду кардіохірургів очолив завідувач відділення Віталій Аверчук.

Саме ця операція дозволила жінці виносити та народити 2 здорових дітей – 2015 році вона народила дівчинку, а цьогоріч – хлопчика. Під час обох пологів операційну бригаду очолював завідувач пологового відділення ЛОКЛ Володимир Солощенко.