У Львові з нагоди Дня захисника України на меморіалі героїв Небесної Сотні ветерани УПА та почесна варта Національної академії сухопутних військ підняли національний прапор. Після церемонії ветерани та військові академії отримали подяки від громади міста.

Оркестр академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного забезпечив музичний супровід церемонії. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як відбувалась церемонія підняття прапора

Після урочистого підняття прапора відбулася спільна молитва. До привітань учасників заходу долучився мер Львова Андрій Садовий. Він висловив шану героям Небесної Сотні та заявив, що Україну неможливо перемогти, допоки такі хоробрі люди є серед нас.

Україну неможливо перемогти. Україна – це ми з вами – люди, які кожного дня роблять вибір. Так, ми – молода країна. Але мені приємно, що тут є громада, яка не тільки вірить в країну, в Бога, а яка творить цю країну. Я хочу подякувати всім вам. Я вірю, що Божа Матір тримає нас під своєю опікою. Я вірю в кожного з нас,

– додав Садовий.

Після церемонії підняття національного стяга учасники запалили лампадки перед меморіалом.



Ветерани УПА підіймали прапор спільно з військовими / Фото Львівської міськради

Зверніть увагу! У Львові триває традиція щотижневого підняття українського прапора над меморіалом героїв Небесної Сотні. Наприкінці літа почесна варта Національної академії сухопутних військ першою підняла національний стяг над меморіалом.

Ветеранам УПА та військовим академії вручили подяки

Під час заходу ветерани ОУН-УПА та військові академії сухопутних військ отримали подяки від громади міста.

Подяку за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху та плідну громадську діяльність отримали 3 учасники Львівського братства ветеранів ОУН-УПА.

Своєю чергою, 7 військових Національної академії сухопутних військ отримали подяки за мужність та патріотизм.

Додатково до подяк військові та ветерани отримали по 5 тисяч гривень.



У Львові на меморіалі кожного тижня піднімають прапор / Фото Львівської міськради



Учасників заходу привітав мер Львова / Фото Львівської міськради



Після молитви ветеранам та військовим вручили подяки / Фото Львівської міськради