У Львові заборонили продавати алкоголь на розлив
Львівська міська комісія з питань ТЕБ і НС заборонила продаж алкогольних напоїв на розлив. Мовиться про ті заклади харчування, які працюють на винос. Обмеження на продаж алкоголю з собою діятимуть з 2 квітня.
Джерело:Львівська міська рада
Відповідне рішення комісія ухвалила за підсумками засідання 1 числа. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
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Заборона продавати алкоголь на розлив у Львові: деталі
За словами Москаленка, продаж алкоголю на розлив може генерувати додаткову кількість людей. Відповідно, може зрости й кількість нових випадків COVID-19.
Кожен соціальний контакт у сьогоднішніх умовах є насправді критичним і на вагу людського життя,
– наголосив чиновник
Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові
- У львівських лікарнях загалом є 1 500 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом.
- Станом на 1 квітня в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1031 пацієнтів. З них 962 людей – хворі на коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 29 людей – підключені до апаратів ШВЛ.
- Ситуація з коронавірусом у Львові доволі тривожна. Тому в місті працюють над облаштуванням ще 1000 додаткових ліжок. Найбільше ліжкомісць створять у лікарні швидкої медичної допомоги.
- На створення тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.
- З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону. В області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.
- Через велику кількість нових хворих на коронавірус локдаун у Львові вирішили продовжити до 12 квітня.
У Львові ввели додаткові карантинні обмеження з 19 березня / Фото ЛМР
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