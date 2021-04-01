Львівська міська комісія з питань ТЕБ і НС заборонила продаж алкогольних напоїв на розлив. Мовиться про ті заклади харчування, які працюють на винос. Обмеження на продаж алкоголю з собою діятимуть з 2 квітня.

Відповідне рішення комісія ухвалила за підсумками засідання 1 числа. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. До теми "Епіцентр" у Львові працює попри заборону мерії Заборона продавати алкоголь на розлив у Львові: деталі За словами Москаленка, продаж алкоголю на розлив може генерувати додаткову кількість людей. Відповідно, може зрости й кількість нових випадків COVID-19. Кожен соціальний контакт у сьогоднішніх умовах є насправді критичним і на вагу людського життя,

– наголосив чиновник Зауважимо! Через складну ситуацію з ковідом у Львові, комісія також вирішила закрити 20 нічних клубів, які продовжували роботи навіть в карантин. Але, у Львові все ще лишились місцинки, де можна провести час, попри локдаун. Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові У львівських лікарнях загалом є 1 500 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом.

Станом на 1 квітня в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1031 пацієнтів. З них 962 людей – хворі на коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 29 людей – підключені до апаратів ШВЛ.

Ситуація з коронавірусом у Львові доволі тривожна. Тому в місті працюють над облаштуванням ще 1000 додаткових ліжок. Найбільше ліжкомісць створять у лікарні швидкої медичної допомоги.

На створення тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону. В області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Через велику кількість нових хворих на коронавірус локдаун у Львові вирішили продовжити до 12 квітня. У Львові ввели додаткові карантинні обмеження з 19 березня / Фото ЛМР