Манджосов прийшов на фронт добровольцем у 2014 році. З того часу він боронив кордони України від окупантів.

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У Львові помер український захисник Тимур Манджосов

На офіційній сторінці 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" повідомили, що 4 травня у шпиталі помер захисник України Тимур Манджосов, позивний – "Балу".

Смерть завжди трагічна й несподівана. Чоловіка, який захищав свою країну з перших днів, відбув не одну ротацію на Сході України, побував у багатьох боях та операціях, смерть настигла на мирній землі,

– мовиться у повідомленні.

Манджосов у 2014 році пішов на фронт у батальйон "Айдар" добровольцем, щоб захищати Луганщину. Сім'я підтримала бійця у його виборі.

Він став старшим сержантом, головним сержантом штурмової роти. В "Айдарі" розповіли, що побратими завжди поважали й прислухалися до Манджосова.

"Смерть Балу – це величезна втрата для батальйону. Він був прикладом мужності, хоробрості, самовідданості, як для молодого покоління "Айдару", так і для старших товаришів. Висловлюємо щиросердечні співчуття родині, друзям, а особливо сину і маленькій донечці. Світла пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях", – підсумували у батальйоні.

За інформацією "Еспресо", Манджосов помер від ускладнень, спричинених коронавірусом.