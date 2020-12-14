У Львові від коронавірусу померла видатна піаністка Надія Бабинець
У Львові померла видатна піаністка, викладачка Львівської національної музичної академії імені Лисенка Надія Бабинець. Вона майже поборола коронавірус, але раптово померла від ускладнень хвороби.
Бабинець хворіла на коронавірус. Вона була викладачкою кафедри концертмейстерства Львівської національної музичної академії імені Лисенка. Про її смерть повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Софія Соловій.
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В це неможливо повірити, і неможливо прийняти. Дві речі, які несумісні між собою – Надія Бабинець і смерть. Але це сталося, вона прийшла і вирвала від нас нашу Надію Данилівну, забрала маму, бабусю, подругу, порадницю, прекрасну піаністку, музикознавця і чуйного педагога. Жахливий цей рік, жахливий цей вірус,
– написала Соловій.
Соловій уточнила, що Бабинець захворіла на коронавірус та майже подолала хворобу. Проте вона все ж загинула від ускладнень COVID-19.
Коротко про Надію Бабинець
- Надія Бабинець народилася у селі Глинськ Жовківського району у 1965 році.
- Вона навчалась у Львівській спеціалізованій середній музичній школі-інтернаті та у Львівській національній музичній академії імені Лисенка. В останньому освітньому закладі Бабинець працювала викладачкою кафедри концертмейстерства.
- Бабинець з хором "Сурма" гастролювала у США, Польщі, Латвії, Німеччині, Україні як концертмейстер.
- Вона була заслуженою працівницею культури й авторкою трьох навчальних посібників з концертмейстерства.
- Бабинець створила проєкт "Камерно-вокальні твори композиторів Галичини".
- Викладачка провела низку концертів студентів класу – "Зимовий шлях Шуберта", "Вокальні цикли "Любов поета", "Любов і життя жінки", "Коло пісень Шумана", "Два німецьких зошити Гавриліна" та багато інших.
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