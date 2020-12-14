У Львові померла видатна піаністка, викладачка Львівської національної музичної академії імені Лисенка Надія Бабинець. Вона майже поборола коронавірус, але раптово померла від ускладнень хвороби.

Бабинець хворіла на коронавірус. Вона була викладачкою кафедри концертмейстерства Львівської національної музичної академії імені Лисенка. Про її смерть повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Софія Соловій.

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В це неможливо повірити, і неможливо прийняти. Дві речі, які несумісні між собою – Надія Бабинець і смерть. Але це сталося, вона прийшла і вирвала від нас нашу Надію Данилівну, забрала маму, бабусю, подругу, порадницю, прекрасну піаністку, музикознавця і чуйного педагога. Жахливий цей рік, жахливий цей вірус,

– написала Соловій.

Соловій уточнила, що Бабинець захворіла на коронавірус та майже подолала хворобу. Проте вона все ж загинула від ускладнень COVID-19.

Коротко про Надію Бабинець