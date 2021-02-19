У Львові від ваги снігу обвалився дах: 7 людей опинились у пастці – фото і відео
У Львові 18 лютого від ваги снігу обвалився дах рампи й заблокував вихід зі складу. Надзвичайники врятували 7 людей, які опинились у пастці.
Джерело:ДСНС Львівщини
Інцидент трапився близько 16:18. До порятунку людей та розбору завалу залучили 27 надзвичайників.
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Як у Львові обвалився дах рампи
- Близько 16:18 надзвичайникам надійшло повідомлення про обвал даху рампи у складі на вулиці Польовій.
- На місце події негайно вирушили рятувальники.
- Надзвичайники за допомогою шансового інструменту та лопат розібрали конструкції даху рампи, які заблокували вихід зі складу.
- У ДСНС повідомили, що дах рампи не витримав ваги снігу, тому й обвалився.
Дивіться відео, як рятувальники розбирали обвалену рампу:
Надзвичайники врятували 7 людей
Після розблокування виходу з приміщення складу рятувальники вивели 7 людей. За інформацією ZAXID.NET, 5 жінок заблокувало в одному приміщенні, а ще 2 людей – в іншому.
До евакуації та розбирання конструкцій рампи залучили 27 надзвичайників та 5 одиниць спецтехніки. Роботи тривали близько години.
Дивіться фото, як надзвичайники врятували 7 людей / Фото ДСНС Львівщини
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