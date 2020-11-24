У Львові 24 листопада відбулась скандальна перша сесія Львівської міськради. Депутати таки склали присяги та обрали тимчасову президію. Проведення засідання міської ради автоматично припинило повноваження мера.

Незважаючи на заяву про вчинене місцевою ТВК кримінальне правопорушення, яку раніше подав заступник міського голови Андрій Москаленко, спонтанне засідання все ж відбулось. На сесії міськради були присутні 34 депутати, повідомляє 24 канал.

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Перша сесія Львівської міськради: що відомо

Оскільки результатів виборів міського голови Львова ще офіційно не оголошені, головував на сесії керівник міської ТВК Ігор Сліпецький .

. Перша сесія Львівської міськради відбулась в нещодавно відремонтованому приміщенні. У залі поки немає крісел та електронної системи голосування, тому депутати працювали стоячи.

Депутати від фракцій "Самопоміч" та "Голос" не прийшли на першу сесію міськради. Таким чином вони дали зрозуміти, що виступають проти скандального рішення ТВК щодо перенесення дати проведення сесії.

міськради. Таким чином вони дали зрозуміти, що виступають проти скандального рішення ТВК щодо перенесення дати проведення сесії. Також на перше засідання сесії не прийшов ніхто з представників духовенства. Зазвичай на присязі депутатів та міського голови завжди присутні священники. Відтак, новообрані мер та депутати присягають на священному писанні.

Зазвичай на присязі депутатів та міського голови завжди присутні священники. Відтак, новообрані мер та депутати присягають на священному писанні. Водночас депутати від фракцій "Свобода", "Європейська Солідарність" та "Варта" склали присягу та обрали тимчасову президію.

Дивіться відео скандальної першої сесії Львівської міськради:

Депутати обрали тимчасову президію

Згідно з українським законодавством, якщо міський голова не зареєстрований на час проведення першої сесії міськради, то депутати можуть обрати тимчасову президію, яка виконуватиме його обов'язки.

Тому львівські депутати від "Варти", "Свободи" та "ЄС" мали можливість призначити тимчасову президію, до того часу, як у Львові зареєструють міського голову та створять секретаріат.

До тимчасової президії увійшли 5 депутатів від кожної з фракцій, які пройшли до Львівської міськради:

Роман Федишин – "Самопоміч";

Юрій Проць – "Голос";

Петро Адамик – "Європейська Солідарність";

Юрій Мартинюк – "Варта";

Любомир Мельничук – "Свобода".

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