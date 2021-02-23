У Львові відбулась сутичка між Нацкорпусом та поліцією: побили 4 поліцейських – фото, відео

У Львові на вулиці Городоцькій 23 лютого відбулась чергова акція протесту проти бізнесу депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука. Під стінами офісу компанії "Будмекс" трапилась сутичка між правоохоронцями та активістами Нацкорпусу.

За інформацією поліції, побили 4 правоохоронців. Під час акції протесту затримали 6 активістів.

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Правоохоронці затримали 6 активістів Нацкорпусу

Близько 10:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій відбувається акція протесту.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчі, спецпризначенці, патрульні та інші співробітники поліції.

На місці події правоохоронці побачили близько 60 людей, які, за словами пресслужби поліції, поводились агресивно, кидали димові шашки, намагалися підпалити шини та не реагували на зауваження поліцейських.

Так, попри активну протидію протестувальників, правоохоронці затримали 6 активних учасників акції.

У результаті сутички 4 поліцейських травмувались.

Дивіться відео сутички активістів Нацкорпусу та поліції:

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Санкція статті передбачає покарання – до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до побиття поліцейських.

Дивіться фото протесту Нацкорпусу проти бізнесу Козака / Фото Сергія Бевза

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Проти чого протестували активісти Нацкорпусу: коротко

На вулиці Городоцькій 367 у Львові біля офісу компанії "Будмекс" 23 лютого відбулась акція протесту партії Національний корпус.

За даними протестувальників, компанії "Будімекс", "Бетонбуд" та "Трансмонолітавто" належать "спонсорам тероризму" – депутатам від ОПЗЖ Тарасові Козаку та Віктору Медведчуку.

Як зазначають організатори, метою акції було привернення уваги влади та громадськості до "безперешкодного функціонування бізнесу колаборантів".

Перша акція Нацкорпусу проти бізнесу Козака відбулась у Львові 16 лютого.



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