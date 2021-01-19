Через карантинні обмеження у Львові на площі Ринок не було традиційного загальноміського освячення води на свято Богоявлення. Проте її освятили камерно, тож впродовж дня усі охочі можуть підійти до Ратуші та набрати трохи води з резервуару.

Воду на площі Ринок освятив капелан міської ради отець Павло Дроздяк. Також на церемонії був присутній мер міста Андрій Садовий. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як відбувалось освячення води на площі Ринок

Зважаючи на пандемію коронавірусу, у Львові не було традиційного загальноміського освячення води. Проте відбулась камерна церемонія – у присутності декількох людей капелан міської ради отець Павло Дроздяк освятив воду біля Ратуші.

Сьогоднішнє свято є унікальним для Львова, бо маємо нагоду стати причасниками цієї живої води, яку ми освятили разом — всі конфесії нашого міста. Цього року це святкування ми спільно зробили максимально спокійним, теплим, милим, але дотримуючись нашої львівської традиції,

– зазначив отець.

У 2021 році на площі Ринок для освячення води встановили резервуар на 1200 літрів. Тому львів'яни, дотримуючись заходів безпеки, можуть упродовж дня прийти на площу Ринок та набрати свяченої води.

"Велика подяка отцям, які, незважаючи на цей мороз, сьогодні є з нами, і ми маємо радість посвячення води. Так мешканці нашого міста можуть приходити цілий день і брати цю воду до своїх домівок. А далі у нас є добра традиція, щоб цією водою освятити міську раду, щоб все погане йшло геть, і залишалося тільки добре", – додав Садовий.

Дивіться відео освячення води на площі Ринок: