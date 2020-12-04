У Львові 4 грудня відбулось урочисте засідання сесії міськради. Під час сесії оголосили результати другого туру виборів міського голови, й Андрій Садовий склав присягу та офіційно став мером міста.

Урочиста сесія Львівської міської ради почалась о 10:00. Міський голова Андрій Садовий склав присягу та подякував львів'янам, які обрали його на виборах, повідомляє 24 канал.

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Як Садовий складав присягу

Під час засідання сесії мерії голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький оголосив результати виборів міського голови Львова. Він вручив Садовому символічні клейноди – ланцюг, печатку та ключі від історичної брами міста.

Садовий вчетверте став мером Львова. Під час своєї урочистої промови він подякував львів’янам, які проголосували за нього, та розповів про найважливіші виклики своєї нової каденції.

Хочу висловити подяку всім львів’янам, які небайдужі і які обрали владу міста на наступні 5 років. Кожна каденція має свої особливості, і я це знаю з власного досвіду. Ця каденція буде каденцією особливих викликів, які стоятимуть перед нами. В першу чергу нечувана епідемія, яка вводить в транс весь світ. Це економічні кризи, до яких вона приводить. Це однозначно турбота про медиків, які рятують життя, забезпечення всім,

– зазначив Садовий.

Окрім міського голови під час урочистого засідання мерії склали присягу двоє депутатів з фракції "Самопомочі" – Любов Давидович та Юрій Мельник. Вони замінили 2 однопартійців, які пройшли у Львівську облраду.

Дивіться фото з урочистої сесії мерії Львова / Фото "Четверта студія"

Мер міста сподівається на співпрацю з депутатами ЛМР

Садовий зазначив, що він та кожен новообраний депутат Львівської мерії мали багато обіцянок.

"Ми обіцяли навести лад з транспортом в місті, підсилити галузь медицини, ми говорили про порядок в будівельній галузі, і я хочу вірити, що в цій залі ми всі будемо лобістами громадян, а не будівельних компаній", – розповів Садовий.

Зверніть увагу! У Львівську міську раду XVIII скликання увійшли 5 фракцій: "Європейська солідарність" (26 депутатів), "Самопоміч" (17 депутатів), "Голос" (8 депутатів), "Варта" (7 депутатів) та "Свобода" (6 депутатів). Чинний мер міста Андрій Садовий почав свою четверту каденцію – він переміг на виборах міського голови Львова з результатом 62,25% голосів виборців.