У Львові відбувся масштабний марш на підтримку жінок: фото

З нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок та мир 8 березня у Львові відбувся масштабний феміністичний марш на підтримку жінок. Понад 500 учасників та учасниць події вимагали ратифікувати Стамбульську конвенцію, яка захищає постраждалих від домашнього насильства.

Марш розпочався о 13:00 біля міської Ратуші. На заході були присутні поліцейські, які охороняли громадський порядок.

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У феміністичному марші брали участь близько 500 людей

Марш на підтримку жінок проводять в містах України щороку. Він об'єднує свідомих громадян, прихильниць та прихильників боротьби за рівні права жінок і чоловіків.

У Львові цьогоріч близько 500 людей взяли участь у марші на підтримку жінок. Хода пролягала за маршрутом: площа Ринок – площа Катедральна – вулиця Беринди – проспект Свободи – Оперний театр – проспект Свободи – вулиця Беринди – площа Катедральна – площа Ринок.

Враховуючи карантинні обмеження, усі учасники та учасниці були у захисних масках. Їх перед початком ходи роздавали організаторки.

Дивіться фото з маршу на підтримку жінок у Львові / Фото "Дивись.info"

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Марш покликаний привернути увагу до проблем жінок

Активістки та активісти намагаються привернути увагу до проблем, з якими стикаються жінки у повсякденному житті – суспільні стереотипи щодо ролі жінки, домашнє насильство, несправедливий поділ неоплачуваної домашньої роботи, сексизм тощо.

Метою львівського маршу на підтримку жінок був заклик держави до належного забезпечення прав жінок різних соціальних верств – самотніх матерів, літніх жінок, жінок з інвалідністю, безпритульних, безробітних та жінок з інших вразливих груп.

Активістки та активісти вимагають ратифікації Україною Стамбульської конвенції. Її підписали кілька років тому, проте так і не почали виконувати. Конвенція захищає права жертв домашнього насильства та формує норми надання їм допомоги.

Протягом 2020 року через карантин, згідно з незалежними дослідженнями та статистикою правоохоронців, на 40% більше жінок почали стикатися з домашнім насильством. За перше півріччя 2020 року до поліції звернулись понад 100 тисяч жінок. При цьому, за даними досліджень, лише кожна 10 постраждала звертається до правоохоронців.

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Без провокацій не обійшлось

Феміністичний марш у Львові відбувся без порушень громадського порядку. Проте активісток намагались спровокувати противники ідеї рівноправ'я, які представляють організацію "Традиції і порядок". Вони прийшли на марш з провокативним плакатом "Не хочете квітів – беріть знаряддя праці".

Активісти організації "Традиції і порядок" щороку супроводжують феміністичний марш. Вони намагаються спровокувати активісток своїми плакатами й гаслами щодо ролі жінок в суспільстві, права на аборти та інших важливих тем.



На феміністичний марш у Львові прийшли провокатори / Фото "Дивись.info"



Що варто знати про 8 березня / Інфографіка 24 каналу