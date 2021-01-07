У Львові 7 січня, в день Різдва Христового, на території церкви Покрови Пресвятої Богородиці та біля Порохової вежі відбувся різдвяний обід для безхатьків, малозабезпечених та літніх людей. Потребуючим роздали святкові пакунки з їжею та нагодували українськими різдвяними стравами.

На різдвяний обід завітали мер Львова Андрій Садовий, його дружина Катерина Кіт-Садова та їхній син Антоній. Родина міського голови роздала потребуючим власноруч спечені цвібаки. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як відбувався різдвяний обід для потребуючих

Різдвяний обід для нужденних організувала з дотриманням усіх карантинних норм Спільнота святого Егідія. До святкового обіду долучилась й родина міського голови. Садовий та його рідні пригостили усіх присутніх цвібаками, які пані Катерина спекла напередодні.

Катерина спекла багато цвібаків за рецептом від пані Стефи. Ми то все роздали. І ми маємо пропозицію: хто на свята може щось більше зробив, то ви поділіться, дайте тим, хто потребує, бо таких людей багато. "Оселя" роздасть, церкви роздадуть. Головне – щоб ми ділились, віддавали частиночку себе, щоб на свята всі були нагодовані, в теплі й з Божою ласкою. Христос народився!,

– зазначив мер Львова

Дивіться фото різдвяного обіду для потребуючих / Фото Олега Кохана

Що відомо про традиційні різдвяні обіди для нужденних у Львові

У Львові різдвяні обіди для нужденних організовують з 2006 року.

Спільнота святого Егідія накриває для безхатьків, малозабезпечених, пенсіонерів і всіх, хто потрапив у складні життєві умови, традиційні столи, на яких є усі різдвяні страви галичан.

У зв’язку з пандемією коронавірусу в 2021 році святкові частування відбувались на вулиці.

Також сьогодні ГО "Спільнота взаємодопомоги "Оселя" підготувала для нужденних людей гарячі страви й святкові пакунки з їжею.

Цьогорічна акція "Різдвяний Святвечір" відбулась під час щочетвергової роздачі їжі о 14:00 у сквері біля Порохової вежі.

А вчора, у переддень Різдва Христового, святвечори для потребуючих організували Український католицький університет та Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб.

Дивіться відео різдвяного обіду для нужденних: