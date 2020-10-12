У 2020 році місто виділило 80 мільйонів гривень на відновлення львівських парків. Найбільше ремонтних робіт проводили у Замарстинівському та парку імені Івана Павла II.

На території Львова розташовані 33 парки та 108 скверів, загальна площа яких становить більше ніж 800 гектарів. У 2020 році найактивніше реконструювали 8 парків. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Львів підтримує світовий тренд на озеленення міст

Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач розповів, що озеленення міст – це справжній тренд у світі, тому Львів, у якому 800 гектарів парків, "просто не може його не підтримати".

Львів став першим в Україні містом, де розробили план заходів "Зелене місто". Це така собі візія на 10 – 15 років як послідовно, не хаотично, а крок за кроком робити наше місто зеленішим, екологічним, більш комфортним для львів'ян,

– додав Зубач.

Які роботи проводили у львівських парках у 2020 році

Директор ЛКП "Зелений Львів" Володимир Данилюк розповів, що роботи цього року найактивніше проводили у 8 парках. Загалом підприємство обслуговує 25 львівських парків.

"Найбільше роботи проводилися в Замарстинівському парку і Парку імені Івана Павла II. Лише на парк "Замарстинівський" було виділено 3 мільйони гривень. За ці кошти зробили каналізування та освітлення", – зазначив Данилюк.

Замарстинівський парк

У Замарстинівському парку облаштували центральну алею, встановили смітники й лавочки та засіяли газони. Наразі у цьому парку облаштовують дитячий майданчик та амфітеатр.



У 2020 році у Замарстинівському парку проводили найбільше ремонтних робіт / Фото 032.ua

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Парк Івана Павла II

Своєю чергою, у парку Івана Павла II виклали бруківкою широку алею. Невдовзі тут також з'являться 96 антивандальних лавок та сучасні ліхтарі.

"Горіховий гай" та "Піскові озера"

У парку Піскові озера задля безпеки львів'ян встановили нові перила. А у "Горіховому гаю" у 2020 році працівники "Зеленого Львову" у 2020 році прокладуть прогулянкову алею та встановлять ліхтарі.

Цікаво! Львів став першим в Україні містом, де розробили Green Action Plan. Міська влада планує створити "зелений коридор" довжиною у 7 кілометрів – неперервний пішохідно-велосипедний маршрут від Сихова до центру міста.

Личаківський парк

У Личаківському парку невдовзі облаштують сучасний дитячий майданчик на 1000 квадратних метрів. За проєктом, майданчик матиме вигляд дракона. Там розмістять пеньки для бігу, пісочницю, валуни для стрибків, канатну дорогу та інші розваги для дітей. Загалом на майданчику встановлять 21 ігровий елемент.



У Личаківському парку встановлять сучасний дитмайданчик, який нагадуватиме дракона / Фото з фейсбук сторінки Любомира Зубача

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Стрийський парк

Протягом 2018 – 2020 років львівська влада виділила понад 6,5 мільйона гривень на відновлення та розвиток Стрийського парку. За ці гроші придбали техніку для догляду за парком, відремонтували освітлення частини алей та розпочали капремонт господарської будівлі.

Ми обгородили більшу частину стихійних автозаїздів на території парку, відреставрували оглядовий майданчик й старі лавки та додали 30 нових. Відновили роботу каскаду струмків, який не працював 25 років, провели поточний ремонт сходів з боку вулиці Івана Франка. Аби в парку було чисто, встановили велику кількість урн для сміття. Завдяки спеціальній системі зволоження, ми фактично реанімували окрасу парку — оранжерею,

— розповіла виконувачка обов'язків директора Стрийського парку Олена Мазурик.



Завдяки спеціальній системі зволоження у Стрийському парку реанімували оранжерею / Фото 24 канал

Також у Стрийському парку облаштують доріжки з м'яким покриттям. Вони є дещо складнішими у догляді, ніж звичайні. Проте нові доріжки будуть набагато кориснішими для бігунів – біг по м'якому покритті не пошкоджує м'язи.

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Знесіння

Парк "Знесіння" – це найбільший парк Львова. Його площа становить понад 150 гектарів. Цей парк є об'єктом природоохоронного фонду, а його частина навіть перебуває під захистом ЮНЕСКО.



Парк "Знесіння" – це найбільший парк Львова / Фото "Твоє місто"

У парку "Знесіння" встановили нічне освітлення, системи відеонагляду, альтанки для пікніків біля лісового озера, дитячі та спортивні майданчики. Також облаштували дерев'яні сходи для підйому на оглядові майданчики та поклали бруківку на доріжку, яка з'єднує парк з кількома мікрорайонами.