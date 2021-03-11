На засіданні сесії Львівської міськради 11 березня внесли зміни до бюджету Львівської МТГ. Зокрема, на облаштування додаткових ліжок для хворих на коронавірус планують виділити 18 мільйонів гривень.

Додаткові ліжка облаштовуватимуть у 8 міській клінічній лікарні та лікарні швидкої допомоги. Тож гроші скерують саме туди.

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У Львові збільшать резерв ліжок для хворих на COVID-19

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у місті збільшуватимуть кількість резервних ліжок для хворих на коронавірус. Для цього з бюджету Львівської МТГ виділять 18 мільйонів гривень.

Ці кошти ми будемо перекидати на наші дві базові лікарні – це лікарня швидкої допомоги й 8 лікарня. Відповідно доручаємо виконавчому комітету, за рішенням міської комісії ТЕБ і НС, приймати рішення щодо розподілення цих коштів,

– наголосив міський голова.

Зверніть увагу! У 8 міській клінічній лікарні та лікарні швидкої допомоги планують облаштувати 700 ліжок для хворих на коронавірус. Так, кількість ліжкомісць зросте з 1,3 тисячі до 2 тисяч.

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

Загалом на Львівщині з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 84,33 тисячі людей.

2352 пацієнтів померли від ускладнень хвороби, а понад 72 тисячі хворих одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 40,6 тисячі людей.

Понад 34,9 тисячі пацієнтів одужали, а 1092 – померли.

На Львівщині 10 березня коронавірус підтвердили у 600 людей, серед яких 298 львів'ян.

У Львові триває вакцинація медиків, які лікують хворих на коронавірус. Щеплення лікарям проводять члени мобільної бригади 2 міської поліклініки, які пройшли відповідне навчання в Києві.



Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу