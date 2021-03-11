У Львові виділять 18 мільйонів гривень на додаткові ліжка для хворих на COVID-19

Джерело:Львівська міськрада
На засіданні сесії Львівської міськради 11 березня внесли зміни до бюджету Львівської МТГ. Зокрема, на облаштування додаткових ліжок для хворих на коронавірус планують виділити 18 мільйонів гривень.
Додаткові ліжка облаштовуватимуть у 8 міській клінічній лікарні та лікарні швидкої допомоги. Тож гроші скерують саме туди.
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Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у місті збільшуватимуть кількість резервних ліжок для хворих на коронавірус. Для цього з бюджету Львівської МТГ виділять 18 мільйонів гривень.
Ці кошти ми будемо перекидати на наші дві базові лікарні – це лікарня швидкої допомоги й 8 лікарня. Відповідно доручаємо виконавчому комітету, за рішенням міської комісії ТЕБ і НС, приймати рішення щодо розподілення цих коштів,
– наголосив міський голова.
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