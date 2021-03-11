У Львові виділять 18 мільйонів гривень на додаткові ліжка для хворих на COVID-19

11 березня 2021 , 16:24
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Джерело:

Львівська міськрада

На засіданні сесії Львівської міськради 11 березня внесли зміни до бюджету Львівської МТГ. Зокрема, на облаштування додаткових ліжок для хворих на коронавірус планують виділити 18 мільйонів гривень.

Додаткові ліжка облаштовуватимуть у 8 міській клінічній лікарні та лікарні швидкої допомоги. Тож гроші скерують саме туди.

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У Львові збільшать резерв ліжок для хворих на COVID-19

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у місті збільшуватимуть кількість резервних ліжок для хворих на коронавірус. Для цього з бюджету Львівської МТГ виділять 18 мільйонів гривень.

Ці кошти ми будемо перекидати на наші дві базові лікарні – це лікарня швидкої допомоги й 8 лікарня. Відповідно доручаємо виконавчому комітету, за рішенням міської комісії ТЕБ і НС, приймати рішення щодо розподілення цих коштів,
– наголосив міський голова.

Зверніть увагу! У 8 міській клінічній лікарні та лікарні швидкої допомоги планують облаштувати 700 ліжок для хворих на коронавірус. Так, кількість ліжкомісць зросте з 1,3 тисячі до 2 тисяч.

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

  • Загалом на Львівщині з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 84,33 тисячі людей.
  • 2352 пацієнтів померли від ускладнень хвороби, а понад 72 тисячі хворих одужали.
  • У Львові коронавірус підтвердили у понад 40,6 тисячі людей.
  • Понад 34,9 тисячі пацієнтів одужали, а 1092 – померли.
  • На Львівщині 10 березня коронавірус підтвердили у 600 людей, серед яких 298 львів'ян.
  • У Львові триває вакцинація медиків, які лікують хворих на коронавірус. Щеплення лікарям проводять члени мобільної бригади 2 міської поліклініки, які пройшли відповідне навчання в Києві.


Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу