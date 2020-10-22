У Львові виділять ділянку під будівництво заводу електрокарів: деталі
У Львові міська влада хоче виділити земельну ділянку у промзонах міста для будівництва заводу електромобілів. Львів запрошує світових лідерів з виробництва електрокарів розмістити свої підприємства у місті на пільгових умовах.
Львів повинен продовжувати бути лідером з виробництва електромобілів. Про це заявив мер міста Андрій Садовий, повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Місто запрошує виробників електрокарів
Міський голова вже дав доручення виконкому міськради підготувати рішення про виділення землі для будівництва заводу електромобілів. Ділянки планують надати у промзонах "Сигнівка" та "Рясне".
Пропоную підготувати на засідання виконкому рішення стосовно сприяння міста по виділенню ділянок у промзонах "Сигнівка", "Рясне". Рішення, яке б дало всім, хто має бажання виробляти електромобілі, інформацію, що Львів готовий надавати ділянки з мережами за пільговою оплатою. Можна через приватно-публічне партнерство, щоб ми затягнули когось зі світових виробників сюди,
— заявив Садовий.
Львів – лідер з виробництва електромобілів в Україні
Очільник міста додав, що львів'яни дуже позитивно сприймають співробітництво міської влади та підприємства "Електрон".
"Дуже позитивно сприймається мешканцями міста співпраця Львівської міської ради і підприємства "Електрон". І те, що "Електрон" взяв у роботу виготовлення 250 електробусів – це великий плюс. Я вважаю, що нам треба тримати лідерство у виробництві електромобілів", – заявив Садовий.
Мер додав, що вкрай важливо облаштувати паркувальні майданчики та зарядні станції для власників електромобілів. На його думку, це одне з ключових завдань міської влади.
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