У Львові продовжують розширювати мережу безкоштовних дитячих клубів. У 2020 році в місті почали працювати близько 25 нових сучасних гуртків.

Загалом у Львові функціонують 40 дитячих клубів, у яких є понад 80 гуртків. Проте у місті продовжують відкривати нові місця для всебічного розвитку дітей. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Які безкоштовні дитячі гуртки відкрили у Львові

Якщо говорити про найновіші серед них, то це танцювальні студії, хімічний гурток, спортивні секції, як от тхеквондо, гуртки гончарства, пісочної анімації. У Дитячих клубах Львова знайдете те, що підходить саме вашій дитині, професійно, безпечно, весело та безкоштовно,

– розповіла координаторка мережі Дитячих клубів Львова Діана Наорлевич.

Дитячі клуби розташовані у всіх районах міста, тому дітям зручно добиратись на заняття. Також нові дитячі гуртки є безкоштовними.

Щоб отримати додаткову інформацію, потрібно зателефонувати до адміністрацій клубів:

Дитячі клуби Галицького району — 261 – 68 – 48

Дитячі клуби Сихівського району — 254 – 64 – 58

Дитячі клуби Франківського району — 237 – 23 – 82

Дитячі клуби Личаківського району — 254 – 62 – 63

Дитячі клуби Залізничного району — 295 – 82 – 46

Дитячі клуби Шевченківського району — 252 – 18 – 28



Дитячі гуртки у Шевченківському районі Львова / Фото Львівської міськради



Дитячі гуртки у Сихівському районі Львова / Фото Львівської міськради



Дитячі гуртки у Галицькому районі Львова / Фото Львівської міськради



Дитячі гуртки у Личаківському районі Львова / Фото Львівської міськради



Дитячі гуртки у Франківському районі Львова / Фото Львівської міськради



Дитячі гуртки у Залізничному районі Львова / Фото Львівської міськради