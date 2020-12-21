У Львові продовжують відновлювати вулицю Богдана Хмельницького. У першій половині грудня закінчили ремонтувати ділянку дороги від вулиці Механічної до Олійної. Тому її вже відкрили для проїзду

Підрядник вже повністю заасфальтував ділянку вулиці Хмельницького від вулиці Олійної до Механічної. Невдовзі почнуться роботи на наступній ділянці – від Олійної до Липинського. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Цікаво Казка вже завітала: у Львові запалили головну ялинку – чарівні фото

Коли відкрили для проїзду ділянку від Олійної до Механічної

У першій половині грудня підрядник повністю заасфальтував відрізок вулиці Богдана Хмельницького від вулиці Механічної до вулиці Олійної, а минулої п’ятниці наніс розмітку. Відповідно від 21 грудня ця частина вулиці вже відкрита для проїзду транспорту,

– повідомили у "Львівавтодор".

Невдовзі почнуться ремонтні роботи на наступній ділянці вулиці Богдана Хмельницького – від вулиці Олійної до Липинського. Їх обіцяють завершити вже у 2021 році.

Коротко про ремонт вулиці Богдана Хмельницького у Львові