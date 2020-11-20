У Львові завершили асфальтування вулиці Чернівецької. Її вже повністю відкрили для проїзду. Проте ремонт ще не закінчили – тут нанесуть розмітку, встановлять дорожні знаки та освітлення.

Тепер до Головного залізничного вокзалу можна зручно доїхати на власному автомобілі або на громадському транспорті. Виконати усі ремонтні роботи, які залишились, планують до кінця 2020 року. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Ремонт Чернівецької майже завершили

Фінішний шар асфальту поклали на вулиці Чернівецькій 18 та 19 листопада.

Тішить, що підрядник встиг це зробити ще до морозів. Зараз транспорт курсує вже на обох смугах. Завершити всі роботи плануємо до кінця року,

— розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

За договором, що уклали ЛКП "Львівавтодор" та підрядник ТзОВ "Вельт-Капітал", на вулиці Чернівецькій ще виконають роботи з благоустрою, нанесуть розмітку, встановлять дорожні знаки й освітлення тощо.

Наразі працівники компанії-підрядника встановлюють тут антипаркувальні стовпці та опори для освітлення.

Дивіться фото відремонтованої вулиці Чернівецької / Фото Львівської міськради

Коротко про реконструкцію вулиці Чернівецької