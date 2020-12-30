У Львові завершився другий етап ремонту вулиці Шевченка – від вулиці Хорватської до Ярослава Мудрого. 30 грудня вулицю повністю відкрили для проїзду.

Вартість ремонту ділянки дороги від вулиці Хорватської до вулиці Ярослава Мудрого становила 58,8 мільйона гривень. Першу частину ремонту вулиці Шевченка завершили влітку. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Що відомо про ремонт вулиці Шевченка у Львові

Ремонт вулиці Шевченка розділили на 3 частини. Перший етап завершили наприкінці літа.

Друга частина вже завершена і від сьогодні відкрита для руху транспорту. Залишається ще нанести розмітку і встановити контактну мережу. Та це буде виконано у наступному році,

– розповіла директорка ЛКП "Львівавтодор" Оксана Єстеферова.

Єфремова відзначила, що коли "Львівавтодор" проводить ремонт чи реконструкцію вулиці, то фахівці підприємства замінюють усі інженерні мережі.

За інформацією ЛКП "Львівавтодор", проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію вулиці Шевченка на ділянці від вулиці Хорватської до Ярослава Мудрого у 2020 році розробила проєктна організація ТзОВ "Трамдорпроект".

Коротко про ремонт вулиці Шевченка