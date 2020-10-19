У Львові на вулиці Стефаника 19 жовтня відкрили Львівський муніципальний мистецький центр. Тут на площі 100 квадратних метрів об'єднали лекторій, медіатеку, кав'ярню та галерею.

Місія муніципального мистецького центру – популяризація сучасного мистецтва. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Коментар Садового щодо нового культурного простору

На відкритті центру був присутній мер Львова Андрій Садовий.

Сьогодні митці отримали простір для думання, простір, де можна збиратися, планувати, творити. Він зроблений за найвищими стандартами. Дизайнерка, яка його проєктувала, — одна з найкращих у світі,

– розповів очільник міста.

Міський голова додав, що центр допоможе найкращим митцям України приїжджати до Львова, щоб тут "генерувати свої ідеї". Садовий зазначив, що нові мистецькі простори сприяють освіті містян. Тому міська влада у 2020 році збільшила видатки на культуру і така тенденція продовжуватиметься й надалі.

Зверніть увагу! Через карантин публічного офіційного відкриття центру не було. Проте цей захід відбудеться онлайн. 19 жовтня о 19.00 годині куратор мистецького центру Олег Сусленко проведе віртуальну екскурсію. Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на ютуб-каналі проєкту.



У центрі буде виставкова зала, медіатека та кав'ярня / Фото Львівського муніципального мистецького центру

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Для чого створили муніципальний мистецький центр

Місія центру — підтримка і популяризація сучасного мистецтва, дизайну. Цей простір створили для зустрічей, навчання та спілкування львів'ян. На думку засновників, центр посприяє розвитку інноваційного та екологічного мислення й надихне на творчість містян.

"Ми у Львові робили багато ремонтів, відкривали багато об'єктів, але такого ще не було. Це прецедент в Україні, адже ми відкрили Муніципальний мистецький центр. Ми давно шукали простір для сучасного мистецтва і, коли рік тому побачили це приміщення, зрозуміли, що він буде тут", — розповіла керівниця департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда.

Бунда також додала, що перед створенням проєктанти вивчали досвід з-за кордону та дискутували. Вона розповіла, що тішиться створенню центру, бо відтак львівська культура виходить на якісно новий рівень.

Хто заснував Львівський муніципальний мистецький центр

Мистецький центр очолила ініціаторка та керівниця проєкту Ляна Мицько. Кураторами стали художники Павло Ковач та Олег Сусленко.

Авторкою архітектурного проєкту муніципального мистецького центру була співзасновниця архітектурного бюро Replus Христя Бадзян. Під час створення проєкту вона взяла за основу універсальний дизайн, щоб майбутній центр був інклюзивним та доступним для усіх мешканців міста.

Якби не вся команда, цей простір не був би таким, як він зараз є. Це не є галерея, бо галерея має досить вузький профіль. Галерея тут займає тільки 30%, а решта просто будуть об'єднувати різні активності – дискусії, спілкування, кіноперегляди, творення нових смислів, концепцій та ідей,

– зазначила керівниця мистецького центру Ляна Мицько.

Дивіться фото Львівського муніципального мистецького центру / Фото Вадима Рибіна

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Коротко про створення Львівського муніципального мистецького центру