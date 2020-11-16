У Львові 16 листопада в лікарні швидкої допомоги відкрили першу частину нового відділення, де лікуватимуть хворих на коронавірус. Тут на 2 поверхах лікарні розгорнуть додаткові ліжка для пацієнтів.

Ремонт у приміщенні швидкої допомоги за власні гроші робили львівські забудовники. Місто профінансувало закупівлю кисневих концентраторів. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий під час відкриття першої частини відділення для хворих на коронавірус, повідомляє 24 канал.

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У новому відділенні встановили 50 ліжок

У Львівській лікарні швидкої допомоги встановили додаткових 50 ліжок, з 350 місць, які тут планують облаштувати. За 12 робочих днів у медзакладі створили першу частину нового відділення для хворих на коронавірус. До 1 грудня тут повинні встановити ще 300 ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Велику частину концентраторів купує місто. Ми наразі закупили 100 кисневих концентраторів, зараз очікуємо ще 100. Напередодні ми також отримали 35 концентраторів у подарунок. Будівельні роботи виконували усі львівські забудовники. Вони фактично працюють цілодобово. Завтра буде готове ще одне відділення. Фактично кожного дня ми відкриватимемо 50 нових ліжок,

– розповів Садовий.

За кошти лікарні до ліжок підвели кисень та докупили спеціалізоване обладнання.

Наразі це відділення є резервним. Проте, за словами міського голови, ситуація з коронавірусом в Україні – тривожна. Тому місто працює на випередження і створює у медзакладах резервні місця для пацієнтів з COVID-19.

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