У Львові ЛКП "Лев" облаштувало тренувально-вигульний майданчик для собак. Тут вигулюватимуть чотирилапих, які потрапили до притулку. Проте двері майданчика також відкриті для усіх львів'ян та їхніх домашніх улюбленців.

Тренувальний майданчик для собак відкрили на вулиці Промисловій. Навпроти нього розташований ЛКП "Лев", де усі охочі можуть допомогти працівникам підприємства та вивести на прогулянку чотирилапих, які поки не знайшли люблячих господарів. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Чому для вигулу собак необхідні спеціальні майданчики

У ЛКП "Лев" зазвичай живуть понад 50 собак. Підприємство потребувало майданчика, де можна було б їх вигулювати. Тому його відкрили навпроти притулку.

З собаками раніше гуляли у парках та скверах, але це не є повноцінною прогулянкою, адже собака там може бути лише на повідку. Але й такі прогулянки покращують їм всі процеси в організмі. Тобто, якщо тварина не рухається, то існує більша ймовірність того, що вона захворіє. Тут йдеться й про проблеми із суглобами, і серцево-судинною системою,

— розповів виконувач обов'язків головного ветлікаря ЛКП "Лев" Ярослав Пасічняк.

Майданчик площею 1,3 тисячі квадратних метрів розділений на 2 зони. Першу вигульну зону вже облаштували. Тут встановили спеціальні перешкоди для тренування тварин. На майданчику господарі можуть тренувати слухняність своїх улюбленців. Також тут є вдосталь місця, щоб собаки могли побігати.

Роботи зі створення майданчика на вулиці Промисловій коштували 295 тисяч гривень.

Дивіться фото тренувально-вигульного майданчика для собак / Фото Олександра Мазуренка

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Що ще встановлять на майданчику на Промисловій

На тренувально-вигульному майданчику ще з'явиться нове обладнання для песиків. Також навесні тут планують створити сенсорний сад . Там висадять спеціальні рослини, які матимуть заспокійливу дію на собак. Насамперед сенсорний сад потрібен для тварин, які живуть у притулку.

. Там висадять спеціальні рослини, які матимуть заспокійливу дію на собак. Насамперед сенсорний сад потрібен для тварин, які живуть у притулку. Також тут облаштують тактильні тренажери для розвитку когнітивних здібностей та подолання фобій у собак.

для розвитку когнітивних здібностей та подолання фобій у собак. У сенсорній зоні планують створити затишні "купе" — лавки, оточені корисними рослинами, в яких потенційним господарям буде зручно знайомитись з собаками з ЛКП "Лев" та налагоджувати контакт.

— лавки, оточені корисними рослинами, в яких потенційним господарям буде зручно знайомитись з собаками з ЛКП "Лев" та налагоджувати контакт. На вході до майданчика буде станція для прибирання за чотирилапими та інформаційні таблиці , зокрема з правилами поведінки на майданчику.

, зокрема з правилами поведінки на майданчику. На майданчику також встановлять освітлення, щоб прогулянки з собаками були комфортними в будь-яку пору року та час доби.

ЛКП "Лев" продовжуватиме створювати майданчики для собак

Невдовзі ЛКП "Лев" планує відкрити ще один майданчик у парку Богдана Хмельницького. Такі майданчики для собак особливо потрібні у промислових зонах, де немає місць для вигулу чотирилапих.

У 2020 році ЛКП "Лев" планує відкрити ще 12 вигульних майданчиків і 30 прогулянкових маршрутів. Загалом підприємство хоче створити у місті близько 50 майданчиків і майже 50 маршрутів для чотирилапих.