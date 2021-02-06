Втричі більше шедеврів: у Львові відкрили оновлену експозицію в палаці Лозинського

Мистецькі скарби Львова знову доступні для огляду містян та туристів. Після 2 років масштабних ремонтів та реставрації відкрили оновлену експозицію у Галереї мистецтв в палаці Лозинського.

Більше шедеврів

На оновленій експозиції відтепер буде утричі більше творів європейського мистецтва ХІХ – ХХ століть, ніж було до ремонту – рівно 365 шедеврів. Найперше глядач потрапляє в австрійський Львів.

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Кожен зал тут відтворює іншу епоху. Також новинкою стали кімнати, присвячені окремим художникам, а їхніх полотен в експозиції побільшало. До прикладу, свої окремі зали мають легендарні Ян Матейко, Генрик Семірадський та Яцек Мальчевський.

Українське мистецтво

Розширили й перелік українських митців. Для цього галерея позичила на 5 років у Національного музею живопис Івана Труша, а полотна Олекси Новаківського надала родина художника з власної колекції.

Свої зали також займають і твори за напрямками, а завершують експозицію в межах XX століття – картини Ярослави Музики, Марії та Романа Сельських. Знакові візитівки, звісно ж залишили, але доповнили й тими творами, які досі були сховані у комірчинах музейних фондів.

Кожен твір пройшов реставрацію різного рівня, різної важкості. Але ту третину творів, які залишилися з попередньої експозиції, також доглянули,

– розповіла завідувачка науково-реставраційного відділу Інна Дмитрук-Сорохтей.

Стінам повернули історичний колір

Стінам Галереї мистецтв повернули історичний колір часів Владислава Лозинського – теракотовий, пізніша добудова має зеленувату барву. Також відновили одвірки й вперше відкрили розпис на стелі. За ці 2 роки відреставрували будівлю зовні та зробили гідроізоляцію у підвалах, де розміщуються фонди.

В сумі на це витратили своїх і державних коштів приблизно 13 мільйонів. З них 3 мільйони – державні.

Дивіться фото з відкриття галереї / Фото Украінформ

Експозиція європейського мистецтва у палаці Лозинських вже доступна для огляду.