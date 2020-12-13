У Львові в Парку культури відчинила свої двері резиденція святого Миколая. На вході діток зустрічає помічник Чудотворця – гуцул-сніговик. Він й проводить малечу до святого.

На гостей чекають маленькі різдвяні вистави та зустріч із Миколаєм, який має для кожного невеличкий подарунок. Про це мовиться на сайті Львівської міської ради.

Вам буде цікаво Коли день святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі

З Миколаєм можна порозмовляти, поділитися мріями, розповісти віршик, або ж заспівати пісню. За такі старання він дарує діткам солодощі. А опісля пропонує зробити фото на пам'ять.

А щочетверга та щоп'ятниці на маленьких гостей чекають різдвяні вистави. Дітям у формі гри розповідатимуть історію святого Миколая.

Де це? Парк культури у Львові – Park Time Terrace, вхід з вулиці Болгарської, 4а.



Зголоситися до відвідин можна за телефоном: 098 762 2248, 050 817 4685.

Працюватиме різдвяна резиденція до 6 січня. На відвідувачів чекають із четверга по неділю. Щоправда, про свій візит із малечою, батьків просять повідомляти завчасно. І наголошують – про безпеку хвилюватись не варто – організатори обіцяють дотримання усіх карантинних правил.