У Львові у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького ЛКП "Лев" облаштувало тренувально-вигульний майданчик для собак. Незважаючи на погану погоду та карантин, чотирилапі потребують вигулу щонайменше двічі на день, тому нові майданчики, де можна побігати та потренуватись, є завжди доречними.

На тренувально-вигульних майданчиках для собак можна спокійно відпустити свого домашнього улюбленця з повідка, щоб він міг поспілкуватись зі своїми чотирилапими друзями. Тут можна не перейматись, що песик потрапить під автівку чи втече, адже територія майданчика – огороджена парканом. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Що цікавого є на новому майданчику для собак

У великих містах завжди є потреба у тренувально-вигульних майданчиках для собак, де можна відпустити з повідка свого домашнього улюбленця та не перейматись, що він може потрапити під авто чи забігти туди, звідки його важко буде дістати.

Саме для цього ми споруджуємо такі тренувально-вигульні майданчики. Тут можна відпустити собаку, щоб вона бігала, спілкувалась з іншими тваринами. Також тут є аджиліті – споруди, які дозволяють тренувати собак, виховувати в них особливі якості та дисципліну,

– розповів виконувач обов'язків директора ЛКП "Лев" Андрій Пінчук.

За словами Пінчука, на новому майданчику кінологи можуть використовувати аджиліті для подолання перешкод, підйому та спуску чи для якихось інших цілей, наприклад, щоб побороти у собаки страхи.

Майданчик умовно поділений на 2 секції – для малих та великих порід собак. Це зробили для того, щоб чотирилапі не конфліктували та не травмувались. Також майданчик обладнали станціями для прибирання, у яких постійно є пакетики для прибирання фекалій за своїм собакою, та тренажерами для навчання та ігор чотирилапих.

Обладнання в секції для малих порід адаптоване за розмірами. Майданчик освітлюється, що дозволяє гуляти тут в будь-яку пору року та час доби, адже він відкритий для відвідувачів цілодобово.

Дивіться фото нового майданчика для собак у Львові / Фото Романа Балука

Коротко про майданчики для собак у Львові