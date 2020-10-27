У Львові відкриють новий дитсадок за 37 мільйонів гривень: деталі
У Львові у 2021 році відкриють новий дитячий садок на вулиці Медової печери. Наразі тут проводять ремонтні роботи. Приблизна вартість реконструкції цього дитсадка – 37 мільйонів гривень.
Міська влада з 2010 року активно відновлює дитсадки, приміщення яких вивільнили від орендарів, починаючи з 1990 року. В оновленому садочку № 102, який розташований на вулиці Медової Печери, можна буде розмістити 200 дітей. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Що відомо про дитсадок на вулиці Медової печери
Цей дитячий садок функціонував ще за радянських часів. Проте у 1997 році міськрада передала приміщення садочку в оренду на 10 років авторській школі українознавства. Школа, яка згодом стала гімназією "Тривіта", звільнила приміщення садочку у 2000 році.
Мер Львова Андрій Садовий розповів, що приміщення пустувало 15 років. Відновлення дитячого садочка почалось у 2015 році.
З лютого тут буде понад 200 вільних місць для усіх, хто живе в районі вулиці Медової Печери. На 70% цей садочок вже готовий, зараз всередині тривають роботи. Я задоволений темпами і якістю робіт. Поряд на вулиці Таджицькій у нас також є 80 вільних місць у садочках. Тобто, у цьому районі все гаразд,
– зазначив міський голова.
У приміщенні садочку раніше була школа / Фото Романа Балука
Які групи відкриють у садочку на Медової печери
Після завершення ремонту у садочку відкриють 7 груп – 2 групи раннього віку (2 – 3 роки), 2 дошкільні групи для дітей 3 – 4 років і 3 дошкільні групи для дітей віком 4 – 5 років. Садочок розрахований на понад 200 дітей.
За проєктом, відновлення дитсадка міському бюджету коштуватиме 37 мільйонів гривень. Наразі у приміщенні виконали близько 70% робіт, які були заплановані. Дитсадок планують відкрити через 4 – 5 місяців – у 2021 році.
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Дивіться фото з дитсадка на вулиці Медової печери / Фото Романа Балука
У Львові реконструюють й інші дитсадки
Начальниця управління освіти Львівської міськради Зоряна Довганик розповіла, що у Львові тривають ремонти дитсадків на вулицях Виговського, Дністерській, Клепарівській та завершують роботи у садочку на Малоголосківській. Таким чином з 2021 року львівські дитячі садки зможуть прийняти на тисячу дітей більше.
Також ми запланували у кожному районі міста збудувати ще по одному садочку. Львів росте, ми приєднуємо зараз населені пункти – буде велика об'єднана громада. Місцями у садочках ми усіх забезпечимо,
– додав Садовий.
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У Львові ремонтують ще 5 дитсадочків / Фото Романа Балука
Скільки дитсадків вже відновили у Львові
Відновлення дитсадків – це один з пріоритетних напрямків роботи управління освіти Львівської міськради. З 2010 року у Львові відкрили такі відновлені садочки:
- дитсадок № 128 на вулиці Сухій – вартість проєкту 900 тисяч гривень;
- дитсадок № 17 на вулиці Зубрівській – вартість проєкту близько 26,7 мільйона гривень;
- дитсадок № 168 на вулиці Кульпарківській – вартість проєкту близько 19,6 мільйона гривень;
- дитсадок № 39 на вулиці Володимира Великого;
- дитсадок № 9 на вулиці Рильського – вартість проєкту близько 10,7 мільйона гривень;
- дитсадок № 4 на вулиці Новознесенській – вартість проєкту 801,4 тисячі гривень;
- дитсадок № 156 на вулиці Теліги – вартість проєкту близько 36,9 мільйона гривень;
- дитсадок № 3 на вулиці Копистинського – вартість проєкту близько 1,08 мільйона гривень;
- дитсадок № 94 на вулиці Бортнянського;
- дитсадок на вулиці Дорога Кривчицька – вартість проєкту близько 10,6 мільйона гривень;
- дитсадок № 5 на вулиці Таджикській – вартість проєкту близько 726 тисяч гривень;
- дошкільний підрозділ ліцею № 38 на вулиці Порічковій – вартість проєкту близько 1,4 мільйона гривень.