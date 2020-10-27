У Львові у 2021 році відкриють новий дитячий садок на вулиці Медової печери. Наразі тут проводять ремонтні роботи. Приблизна вартість реконструкції цього дитсадка – 37 мільйонів гривень.

Міська влада з 2010 року активно відновлює дитсадки, приміщення яких вивільнили від орендарів, починаючи з 1990 року. В оновленому садочку № 102, який розташований на вулиці Медової Печери, можна буде розмістити 200 дітей. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Читайте також У львівських школах викладатимуть програмісти: у місті стартував новий проєкт – деталі

Що відомо про дитсадок на вулиці Медової печери

Цей дитячий садок функціонував ще за радянських часів. Проте у 1997 році міськрада передала приміщення садочку в оренду на 10 років авторській школі українознавства. Школа, яка згодом стала гімназією "Тривіта", звільнила приміщення садочку у 2000 році.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що приміщення пустувало 15 років. Відновлення дитячого садочка почалось у 2015 році.

З лютого тут буде понад 200 вільних місць для усіх, хто живе в районі вулиці Медової Печери. На 70% цей садочок вже готовий, зараз всередині тривають роботи. Я задоволений темпами і якістю робіт. Поряд на вулиці Таджицькій у нас також є 80 вільних місць у садочках. Тобто, у цьому районі все гаразд,

– зазначив міський голова.



У приміщенні садочку раніше була школа / Фото Романа Балука

Які групи відкриють у садочку на Медової печери

Після завершення ремонту у садочку відкриють 7 груп – 2 групи раннього віку (2 – 3 роки), 2 дошкільні групи для дітей 3 – 4 років і 3 дошкільні групи для дітей віком 4 – 5 років. Садочок розрахований на понад 200 дітей.

За проєктом, відновлення дитсадка міському бюджету коштуватиме 37 мільйонів гривень. Наразі у приміщенні виконали близько 70% робіт, які були заплановані. Дитсадок планують відкрити через 4 – 5 місяців – у 2021 році.

Цікаво У Львові почав працювати сухий фонтан за 1,5 мільйона доларів: фото і відео

Дивіться фото з дитсадка на вулиці Медової печери / Фото Романа Балука

У Львові реконструюють й інші дитсадки

Начальниця управління освіти Львівської міськради Зоряна Довганик розповіла, що у Львові тривають ремонти дитсадків на вулицях Виговського, Дністерській, Клепарівській та завершують роботи у садочку на Малоголосківській. Таким чином з 2021 року львівські дитячі садки зможуть прийняти на тисячу дітей більше.

Також ми запланували у кожному районі міста збудувати ще по одному садочку. Львів росте, ми приєднуємо зараз населені пункти – буде велика об'єднана громада. Місцями у садочках ми усіх забезпечимо,

– додав Садовий.

Цікаво! У підпорядкуванні Львівської міськради перебуває 102 дитсадки. З 2016 по 2020 рік на ремонт закладів освіти з бюджету міста виділили 950 мільйонів гривень.

Читайте також У Львові каву з собою наливатимуть у їстівні горнятка: стартував новий проєкт – деталі



У Львові ремонтують ще 5 дитсадочків / Фото Романа Балука

Скільки дитсадків вже відновили у Львові

Відновлення дитсадків – це один з пріоритетних напрямків роботи управління освіти Львівської міськради. З 2010 року у Львові відкрили такі відновлені садочки: