Перший західноукраїнський інтерактивний музей науки відкриють у Львові
У Львові планують створити інтерактивний музей науки. Облаштують лабораторії та експозиції до кінця поточного 2021 року. Його облаштують в центрі міста – у будівлі колишнього коледжу інфокомунікації.
Джерело:ZAXID.NET
Його площа сягатиме близько тисячі квадратних метрів. До створення музею приєднається Мала академія наук України. Вони працюватимуть на основі напрацювань Tech StartUp School "Львівської політехніки".
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Що додатково відомо про музей
Освітній інтерактивний науковий центр облаштують у навчальному корпусі на Січових стрільців, 7. Навчальний процес коледжу інфокомунікації переїде у приміщення на вулиці Володимира Великого.
Цей музей буде не просто виставковий та інтерактивний. Він слугуватиме для навчальних цілей, розвитку науки, інновацій. Там будуть не тільки експонати, але й лабораторії для студентів, школярів, молодих підприємців, які будуть взаємодіяти між собою,
— розповів директор Tech StartUp School та Наукового парку Назар Подольчак.
Керівники проєкту сподіваються пробудити інтерес до науки у дітей. Зокрема, до фізики, хімії та біотехнології.
Додатково у Львові створять інноваційний підрозділ Tech StartUp School з навчальними програмами, винаходами та стартапами.
Гроші для створення інтерактивно-освітнього музею у Львові виділять з державного бюджету. На це витратять близько 12 – 15 мільйонів гривень.
У приміщені вже розпочали ремонт. Його сподіваються відкрити до кінця 2021 року.
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